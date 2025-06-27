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Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
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Aile Yılı kapsamında, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara geçiyor.

220 bin 268 anne ödeme alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Aile yılı kapsamında bugün,  220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin yatırıldığını duyurdu.

 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapılacak

Göktaş, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduklarını bildirdi.

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