Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin yatırılacağını duyurdu.
Aile Yılı kapsamında, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara geçiyor.
220 bin 268 anne ödeme alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, Aile yılı kapsamında bugün, 220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin yatırıldığını duyurdu.
1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapılacak
Göktaş, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduklarını bildirdi.