Yabancı hisse almaya devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 4 Temmuz haftasında 234,9 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

9 hafta allım sonrası Haziran 2025'in son haftalarında satışa yönelen yabancı yatırımcı son iki haftadır alım tarafında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 2 milyar 377 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 88,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 270,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları net 0,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 31,57 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 577,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 706,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 658,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 492,3 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 777,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.