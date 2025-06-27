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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! İnternette ev fiyatlarını fahiş fiyatta artıranlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, internetteki taşınmaz ilanlarında ekonomik verilere aykırı fiyat artıran 21 ev sahibine toplam 4,2 milyon TL ceza kesti.

Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! İnternette ev fiyatlarını fahiş fiyatta artıranlara ceza yağdı
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Ticaret Bakanlığı, haklı gerekçesi olmayan fiyat artışlarını mercek altına aldı. İnternet ilanlarındaki usulsüzlükler için 21 kişiye 4,2 milyon TL’lik rekor ceza uygulandı.

Ekonomik verilere aykırı fiyat artışı yaptılar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı.

21 taşınmaz sahibi fahiş fiyat artışı yaptı

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu tür ilanlarda yalnızca aracılar değil, taşınmaz sahiplerinin de sorumlu tutulabileceği düzenlenmişti. Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

“Mağduriyetinin önlenmesi için denetimler sürecek”

Gürcan açıklamasında, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşması, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için denetimler aralıksız sürecek” ifadesini kullandı.

Bakanlık, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analizlere tabi tutulduğunu; şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısına zarar veren girişimlere karşı gerekli tüm tedbirlerin hızla alınacağını da vurguladı.

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