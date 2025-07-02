  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İTO açıkladı: İstanbul’da zam şampiyonu kiraz oldu, karpuz ucuzladı
Takip Et

İTO açıkladı: İstanbul’da zam şampiyonu kiraz oldu, karpuz ucuzladı

İstanbul’da haziran ayında kiraz yüzde 44,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Karpuz ise yüzde 31,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İTO açıkladı: İstanbul’da zam şampiyonu kiraz oldu, karpuz ucuzladı
Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

180 adet üründe artış görüldü

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 180 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 46 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

İstanbul’da kiraz pahalandı

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kiraz yüzde 44,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle:

Gıda ve alkolsüz İçecekler grubunda ye alan limon yüzde 41,37, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan deniz ve havuz kıyafetleri yüzde 25,86, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 13,50, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araba kiralama ücreti( günlük) yüzde 11,30, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan meyve suyu (Lt) yüzde 10,02, eğitim harcamaları yer alan özel amaçlı kurs ücreti yüzde 9,68, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan soğuk çay (lt) yüzde 9,10, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan ücretli dijital abonelikler yüzde 9,09, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan mazot-dizel (lt) yüzde 8,84, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan Antep fıstığı yüzde 8,83, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan elma yüzde 8,80, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patlıcan yüzde 7,81, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan gofret yüzde 7,42, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kola (lt) yüzde7,39, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ekme yüzde 6,35 oldu.

Karpuz yüzde 31,51 ucuzladı

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan karpuz yüzde 31,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle: Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye yüzde 26,60, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan sarımsak yüzde 16,25, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitaplar yüzde 15,01, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kuru soğan yüzde 11,64, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yumurta yüzde 10,15, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 9,49, gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan muz yüzde 7,29, gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan patates yüzde 6,54, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kabak yüzde 4,68, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan LPG yüzde 3,70, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde3,45, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dolmalık biber yüzde 2,75, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ıspanak yüzde 2,66, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kıvırcık yüzde 1,95, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer ala barbunya yüzde 1,66 oldu.

Zirai ilaç ve tohumculukta rekabet ihlali şüphesi: 15 kuruma soruşturma başlatıldıZirai ilaç ve tohumculukta rekabet ihlali şüphesi: 15 kuruma soruşturma başlatıldıEkonomi
Doğalgaza zam geldi! Ekonomistler yorumladı: Doğalgaz bulduğumuza pişman oldukDoğalgaza zam geldi! Ekonomistler yorumladı: Doğalgaz bulduğumuza pişman oldukEkonomi
Bakan Şimşek'ten dış kaynak temini için 'risk primi' mesajıBakan Şimşek'ten dış kaynak temini için 'risk primi' mesajıEkonomi
Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert mesaj: İsrail bir an evvel durdurulmalıdır
İTO enflasyon endeksini revize etti: Nisan yükseldi, mayıs düştü
İTO enflasyon endeksini revize etti: Nisan yükseldi, mayıs düştü
Türkiye'nin 500 devi arasındaki demir-çelik şirketi konkordato talep etti!
Türkiye'nin 500 devi arasındaki demir-çelik şirketi konkordato talep etti!
Zirai ilaç ve tohumculukta rekabet ihlali şüphesi: 15 kuruma soruşturma başlatıldı
Zirai ilaç ve tohumculukta rekabet ihlali şüphesi: Soruşturma başlatıldı
ATO Başkanı Baran: Konkordato ilk halkayı koruyor, diğer halkalar sırasıyla batma noktasına geliyor
Konkordato ilk halkayı koruyor, diğer halkalar sırasıyla batma noktasına geliyor
Türkiye için nükleer enerji çağrısı: Yatırımcılar için OSB önerisi geldi
Türkiye için nükleer enerji çağrısı: Yatırımcılar için OSB önerisi geldi
Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Istanbul Haberleri

Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
İnternette ev fiyatlarını fahiş fiyatta artıranlara ceza yağdı!

Fiyat Haberleri

İnternette ev fiyatlarını fahiş fiyatta artıranlara ceza yağdı!
Bu konularda ilginizi çekebilir
istanbul Fiyat