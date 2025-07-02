Doğalgaza zam geldi! Ekonomistler yorumladı: Doğalgaz bulduğumuza pişman olduk

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz toptan satış fiyatlarında artış yaptığını açıkladı. BOTAŞ’ın yeni tarifesine göre, konut abonelerine ortalama yüzde 24,6 zam uygulanırken, sanayi tarifelerinde yüzde 7,86 oranında artış yapıldı.

Yapılan açıklamada, fiyat değişikliğinin 2025 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda yapıldığı ifade edildi. Ancak zamla ilgili kapsam, zamanlama ve etkiler konusunda kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Ekonomistler ise bu zam hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

İris Cibre: Bir yıllık toplam zam oranı yüzde 86,5’e çıktı

Ekonomist İris Cibre, konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan son zamla birlikte son bir yıldaki toplam zam oranının yüzde 86,5’e ulaştığını açıkladı. Cibre, Temmuz ayındaki bu artışın aylık enflasyona doğrudan 0,5 puanlık katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, 2025’in ilk beş ayında Hazine’nin yalnızca doğalgaz sübvansiyonu için BOTAŞ’a 79,5 milyar TL aktardığını da belirtti.

Olcay Aydilek: BOTAŞ'ın konutlara sattığı doğalgaz 5,631 TL’den 7,772 TL’ye yükseldi

Olcay Aydilek’in aktardığına göre, BOTAŞ konutlara sattığı doğalgazın metreküp fiyatını yüzde 38,02 artırarak 5,631 TL’den 7,772 TL’ye yükseltti. Sanayi aboneleri için belirlenen yeni fiyat ise yüzde 8,4 artışla 15 TL/m³ oldu.

Ancak, doğalgaz dağıtım bedelleri illere göre değişiklik gösterdiğinden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) zam oranını dağıtım bedelleriyle birlikte ortalama yüzde 24,6 olarak duyurdu. Aydilek, konut abonelerine yapılan son zammın 1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştiğini ve bu tarihten itibaren dağıtım bedellerinin her ay TÜFE oranında artırıldığını, bu nedenle bazı şehirlerde nihai zam oranlarının açıklanan ortalamanın üzerine çıkabileceğini belirtti.

Hakan Kara: Mart ayından bu yana doğalgaz fiyatları yüzde 149 arttı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, doğalgaz zammının zamanlaması ve oranına dikkat çeken uzmanlar arasında yer aldı. Kara, “Mart 2024’te faizlerin yüzde 50’ye çıkarılmasından bu yana doğalgaz fiyatları yüzde 149 arttı” bilgisini paylaşarak, doğalgaz fiyatlamasında hâlâ geçmiş enflasyona dayalı endekslemenin sürdüğünü vurguladı.

TÜİK verilerine dayandırdığı analizinde, 2003 bazlı endekste doğalgaz fiyatlarının son üç yılda TÜFE’nin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden Kara, bu durumun enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde de genel enflasyonun üzerinde kalmaya devam edebileceğini gösterdiğini belirtti.

İnan Mutlu: Doğalgaz bulduğumuza pişman olduk

Ekonomist İnan Mutlu, Ocak 2023 ile Mayıs 2025 arasındaki verileri karşılaştırarak dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Dünya genelinde doğalgaz fiyatları bu dönemde yüzde 32 düşerken, Türkiye’de yüzde 74 oranında arttı. Temmuz zammıyla birlikte Türkiye’deki toplam artış ise yüzde 117’ye ulaştı.

Mutlu’nun paylaştığı grafikte, Türkiye’nin doğalgaz fiyat endeksi 217 seviyesine çıkarken, küresel doğalgaz fiyatları 68,13 seviyesine gerilemiş durumda. Mutlu, “Seçimi kazanmak için ‘yerli doğalgaz bulduk’ dediler, şimdi doğalgaz bulduğumuza pişman oluyoruz” ifadelerini kullandı.