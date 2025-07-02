ABB Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane mitingine neden katılmadığını açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100. yılı anısına CHP, "100 KARASI" sloganıyla dün akşam Saraçhane'de bir miting düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise mitinge katılmama gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.

"O sandık gelecek adalet geri dönecek"

Yavaş dün yaptığı açıklamada, Dünya Kentler Zirvesi Belediye Başkanları Forumu'na katılacağı için Saraçhane'ye gelemeyeceğini belirterek "Tüm muhalefet partilerine ve demokrasiye inanan herkese çağrımdır. Eğer birlikte hareket etmezsek sadece bugünü değil geleceği de kaybederiz. Bu ülke yeniden ayağa kalkacaksa bunu ancak bir ve beraber olarak başarabiliriz. O sandık gelecek adalet geri dönecek. Bu ülkeyi tertemiz yarınlara hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.