Bakan Şimşek'ten dış kaynak temini için 'risk primi' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanın 6,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Şimşek, deprem bölgesinin yeniden imarı için İslam Kalkınma Bankasından 200 milyon Euro finansman sağlanmasına ilişkin açıklamasında, "Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda deprem bölgesi için uluslararası kuruluşlardan sağladığımız uzun vadeli ve uygun koşullu finansman 6,7 milyar dolara ulaştı.

Risk primimizdeki düşüşün dış kaynak temin koşullarını daha da iyileştirmesini bekliyoruz."