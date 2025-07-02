AJet’in Şam seferleri başladı

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na seferler haftanın her günü İstanbul’dan ve 3 günü ise Ankara’dan karşılıklı sefer düzenleyecek. Ankara-Şam seferi ise, 4 Temmuz Cuma günü yapılacak.

AJet, Sabiha Gökçen’den Şam’a uçan ilk hava yolu oldu

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, Suriye’deki yeni dönemin ardından Şam’ı uçuş ağına dahil etti. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’ndan sonra Şam’a direkt sefer başlatan AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam’a uçuş yapan ilk hava yolu oldu.

Şam seferi öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılan törene Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

2 saat süren ilk uçuşun ardından AJet yolcularını taşıyan uçak, Şam Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.

Havalimanında yapılan karşılama törenine; Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ashhad al-Salibi, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

“Şam’a İstanbul’dan her gün, Ankara’dan üç gün uçacağız”

Törende konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 13 yıl sonra Türk Hava Yolları’nın ardından Türkiye’den Şam’a sefer düzenleyen ilk hava yolu olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sarp, “Bugün İstanbul’dan Şam’a ilk seferimizi yaptık. 4 Temmuz Cuma günü Ankara’dan Şam’a ilk direkt uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Böylece, yıllar sonra Ankara’dan Şam’a direkt uçuş yapan ilk hava yolu olacağız. Artık AJet olarak haftanın her günü İstanbul’dan, 3 günü ise Ankara’dan Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı seferlerimiz olacak” dedi.

Kerem Sarp: Suriye ile beşeri ve ticari ilişkilerin canlanmasına vesile olacağız

Suriye’de yeni dönemle birlikte bölgede barışa, istikrara yönelik gelişmelerin, açılan yeni hattın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kerem Sarp, “Orta Doğu’nun kadim şehirlerinden Şam’a direkt seferlerimizle komşumuz Suriye ile beşeri ve ticari ilişkilerin yeniden canlanmasına vesile olacağız. Yeni dönemle birlikte, Suriye halkının yeniden ayağa kalkma sürecinde kurduğumuz bu hava yolu köprüsü, kardeşliğe de katkı sunacaktır” dedi.

"34 ülkede 59 noktaya sefer düzenliyoruz”

Şam hattı ile birlikte, 34 ülkede 59 noktaya sefer düzenlediklerini söyleyen Kerem Sarp; Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika’da büyüme hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini dile getirdi.

İstanbul’dan Şam’a haftanın her günü karşılıklı sefer

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftanın her günü; Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise haftada 3 gün (Pazartesi, Cuma, Pazar) Şam Uluslararası Havalimanı’na direkt seferler yapacak.