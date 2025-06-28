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Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Şile’de beklenen kuvvetli rüzgar ve 3 metreye ulaşacak dalgalar nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
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Şile'de tüm plajlarda denize girmek yasaklandı
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Meteoroloji İstanbul için şiddetli rüzgar ve yağışlı hava uyarısı yaptı. İstanbul'da plajı olan yerler için uyarılar gelmeye devam ediyor. 

Tüm plajlarda denize girmek yasaklandı

Şile ilçe sınırları dahilinde tüm plajlarda vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sevgili vatandaşlarımızın dikkatine; Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre 29/06/2025 Pazar günü ilçemizde havanın çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması beklenmektedir.

Yağışa bağlı olarak rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) zamanla kuzeybatıdan (karayel) 4-6 ve 7 kuvvetinde eseceği beklenmektedir.

Dalga boyu 3 metreyi bulacak

Rüzgar hızına bağlı olarak denizde dalga boyunun 1,5 ile 2 metre, yer yer 3 metreyi bulacağı tahmin edilmektedir.

Yoğun dalga ve akıntı sebebi ile vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla 29/06/2025 Pazar günü İlçemizdeki tüm sahillerde denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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