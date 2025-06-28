Türkiye'nin dört bir yanında yangın çıktı! İşte dakika dakika yaşananlar

Sıcak havanın da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanında orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte yangın çıkan iller ve dakika dakika yangınlardaki son durum...

23:20 Gaziantep'teki orman yangını 7 saat sonra söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 7 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi ile İkizkuyu Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı, alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, AFAD, arasöz, tanker ve iş makinesi yönlendirildi.

Yangın 7 saat sonra söndürüldü

Yangına 9 arazöz, 5 itfaiye ve 6 su tankı olmak üzere toplam 27 araç ve 120 personelle müdahale edildi. Havadan 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 2 helikopter ile 7 saat süren çalışmanın ardından yangın önce kontrol altına alındı daha sonrasında ise söndürüldü. Toplam 300 dekarlık alanı kül eden yangının çıktığı bölgelerde yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Nurdağı ilçemizin Sakçagözü mevkiinde çıkan orman yangını, 20.57 itibarıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Cansiparane bir şekilde karadan ve havadan yangına müdahale eden tüm ekiplerimize minnettarız. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ise sürüyor.

23:19 Kastamonu’da ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kastamonu’da yangınları önlemek amacıyla tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girmek yasaklandı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanlara 15 Ekim tarihine kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Tescilli mesire ve piknik alanları dışında ateş yakmanın da yasaklandığının duyurulduğu açıklamada, temizlik, çoban ve avcı ateşinin yakımasının da yasaklandığı duruldu.

Açıklamada, "Orman yangınları ile mücadele kapsamında Kastamonu genelinde 15 Ekim 2025 tarihine kadar ormanlık alanlara girmek yasaklanmıştır. Tescilli Piknik ve mesire alanları bu kapsamın dışındadır. Bu tescilli alanlar dışında piknik tüpü dahil olmak üzere her türlü ateş yakmak yasaktır. Tüm köy ve mahallelerimizde anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla da dahi olsa her türkü bahçe atığı, bitki örtüsü ve benzeriyle çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı yasaktır" ifadelerine yer verildi.

23:16 Ankara’daki arazi yangını söndürüldü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaklaşık boş bir arazide çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Kuzey Ankara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yaklaşık 5 dönüm olan boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alınırken, ekipler yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı.

23:04 Havran'daki orman yangınında havadan müdahaleye ara verildi

Balıkesir'in Havran ilçesi Halılar kırsal mahallesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Hava unsurları havanın kararmasıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangına gün boyunca hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte hava araçları bölgeden ayrıldı. Havanın kararmasıyla birlikte müdahale çalışmalarına karadan devam edilirken, yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı bildirildi. Öte yandan ekipler, bölgedeki şiddetli poyraz rüzgarına rağmen soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

22:35 Bolu’daki orman yangını büyüyor: Karadan müdahale sürüyor

Bolu’nun Göynük ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Yangına karadan müdahale sürüyor.

Çatacık köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Saatlerdir süren yangın gece de kontrol altına alınamadı. Yangına havanın kararmasıyla, helikopter müdahalesi edilemezken, yangını söndürmek için ekipler karadan müdahalesini sürdürmeye devam ediyor.

Dik araziler ekipleri zorluyor

Orman bölgesinin dik arazilerde olması sebebiyle alevlere ulaşamayan ekipler için, kepçe ve dozer yardımıyla yollar açılıyor. Gecenin karanlığını ise alevler aydınlattı.

22:15 Orman yangınında tahliye edilenler için yurtlar açıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın dolayısıyla tedbir amaçlı boşaltılan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar açıldı.

Akhisar’da öğle saatlerinde başlayan orman yangını için tedbir amaçlı tahliye edilen mahallelerde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar hızla devreye alındı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın talimatıyla, Akhisar, Soma, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Hüma Hatun, Muradiye, Yunusemre ve Merkez Efendi öğrenci yurtları vatandaşların geçici olarak konaklaması için hazır hale getirildi.

Toplamda 226 oda ve bin 11 yatak kapasitesiyle yangından etkilenen vatandaşların hizmetine sunulan yurtlarda tüm ihtiyaçların karşılanması için gerekli önlemler alındı.

Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

22:00 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınları açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 150 yangından 142'sinin kontrol altına alındığını, devam eden 8 orman yangınına ise müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınların son durumu hakkında bilgi verildi.

İki günde 68'i orman, 82'si ziraat yangını olmak üzere 150 yangının meydana geldiği aktarılan paylaşımda, yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Halihazırda devam eden 8 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Müdahalesine devam edilen yangınlar, Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Balıkesir/Kepsut, Kahramanmaraş/Pazarcık, Bolu/Göynük, Gaziantep/Nurdağı, Bilecik/Osmaneli. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve ilk müdahale aracı, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

21:31 Bursa’da çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında çöplük alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Ekipler sevk edildi

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

20:48 Bozdoğan yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi’nde makilik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bölgede söndürme çalışmalarına 2 helikopter 2 uçak havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 104 personel karadan yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

20:44 Horozköy yangını kısmen kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen konrol altına alınırken, bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, "söndürme ve kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Horozköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması gece boyunca devam edecek.

Vali Canbolat bölgede

Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Canbolat, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bugün yangınlarla Türkiye olarak mücadele ediyoruz. Herkesin yangın tedbirleri konusunda daha dikkatli davranması gerekiyor. Bugün bu bölgede saat 16.55 itibariyle bir yangın ihbarı oldu ve bölgeye tüm ekiplerimiz sevk edildi. hava araçları dahil olmak üzere 67 araç, 208 personel ile müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yukarı kısımda sorun kalmadı, Horozköy kısmında ise tedbirler alındı. O bölgenin de kuşatıldığı söndürme ve kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Birkaç tane bağ evinde yangın zararları var. Bunların hasar tespitleri yangın bittikten sonra ekiplerimiz tarafından yapılacak" dedi.

20:36 Bolu'daki orman yangını sürüyor: Ekipler ve köylüler seferber oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 136 personel, 30 araç, 9 yangın söndürme helikopteriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının devam ettiğini söyleyen Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, "Yangın kontrol altına alınamadı, devam ediyor şu anda" dedi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çatacık Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormanın büyük bir kısmını sardı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 136 personel, 30 araç, 9 yangın söndürme helikopteri yangını söndürebilmek için çalışmaları bölgede sürüyor. Yangına destek amaçlı çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu an için yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için de evlerini boşaltma kararı verilmedi. Öte yandan, dik arazide yangına ulaşmakta zorluk çeken ekipler alevlerle mücadelesini sürdürürken, köyde yaşayan vatandaşlarda kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor. Yangına havanın kararmasıyla, helikopter müdahalesinin durması bekleniyor.

"Tam kontrol altına alınmış değil"

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Burası Çatacık, Sünnetli Köyü arasında bir tepe. Devam ediyor şu anda yangın. Kontrol altına alınmaya çalışıyor. Helikopterler şu anda müdahale ediyor. Tam kontrol altına alınmış değil" dedi.

"Köylerde şu an bir boşaltma durumu söz konusu değil"

Başkan Oral, köylerin tehlikede olmadığını aktararak, "20-25 hektar aralığında bir alanın zarar gördüğü tahmin diliyor. Köylerde şu an bir boşaltma durumu söz konusu değil. Çatacık Köyü çok yakın ama rüzgar ters yönden estiği için bir müdahale yapılması söz konusu değil. Yapraklı tarafında da baya bir mesafe var, oranın da önünü kesmeye çalışıyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

20:28 Düzce’de orman yangını: 5 hektarlık alan küle döndü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Güney köyü sınırları içerisinde belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen orman işletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler de ellerine aldıkları kazma ve kürekler ile yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı.

Alevlerin boyu 3 metreye kadar yükselirken, ormanlık alandaki yangına ekipler müdahalede bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, olayda 5 hektarlık alan küle döndü.

20:09 Bakan Yumaklı: 4 yangın kısmen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları söyledi:

2 günde 150 orman yangını çıktı. 8 yangın aktif olarak devam ediyor. Sakarya ve Bilecik'te 16 köy tahliye edildi. Bilecik'teki yangında 1 yaralımız var, can kaybı yok.

Sakarya, Bilecik'teki yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangının doğu tarafına doğru ilerleme ihtimali var.

Çalışma arkadaşlarımız ve vatandaşlardan yaralanan yok. 3 kişi gözlatına alındı. Yangının nedenleri ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz soruşturmalarına devam ediyor.

Bolu Göynük bizi zor durumda bırakan yangınlardan oldu. Gücümüzü ne yazık ki bölmek zorunda kaldık. 12 arasöz müdahaleye devam ediyor. Hava kararmasıyla birlikte hava araçları inmek durumunda kaldı. Müdahaleler karadan devam ediyor. Boyu metreleri aşan bu düşmana karşı vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyorum. Hiç kimse açık alanda ateş yakmasın. Ormana zarar verecek bir şeyi yapmakla vatana kurşun sıkmak aynı şey."

18:43 DMM: "Ülke genelinde çıkan 111 yangından 106'sı kontrol altına alınmıştır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından Türkiye genelinde yaşanan 111 yangından 106’sının kontrol altına alındığı açıklandı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda ülke genelinde çıkan 111 yangından 106'sı kontrol altına alınmıştır. 27-28 Haziran tarihleri arasında, 48 saat içerisinde ülke genelinde toplam 111 yangın meydana gelmiş; bu yangınların 49'u orman yangını, 62'si ise ziraat yangını olarak kayıtlara geçmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda bu yangınlardan 106'sı kontrol altına alınmıştır. Halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise ilgili ekipler aralıksız olarak müdahale etmektedir" denildi.

Yangınlar hakkında yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Meteorolojik koşulların yangın riski açısından oldukça kritik seyrettiği şu günlerde, özellikle yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızlı yayılmasına yol açabilmektedir. Buna karşılık kara ve hava unsurları azami gayretle görev yapmakta; riskli bölgelere ilave ekip ve ekipman takviyeleri sağlanmakta; gelişmeler anlık takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Bu zorlu süreçte resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi, doğru ve güvenilir bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün resmî duyurularının takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

18:42 Ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü

Eskişehir’de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının Kırka’ya bağlı Peçene Mahallesi ile Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı alanyurt köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıktığı kaydedildi. Orman İşletme Bölge Müdürlüğü’ne ait kule görevlilerinin dumanı fark etmesi ile yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi.

Çok sayıda arazöz ihbar üzerine bölgeye ulaşarak alevleri ağaçlara sıçramadan söndürdü. Olayda ormanlık alandaki kuru otlar yanarken, yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmanın sürdüğü bildirildi.

18.33 Finike'deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde bulunan bir ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangına 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale etti. Yangın saat 18.20 sıralarında kontol altına alınırken 2.5 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

18:32 Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "Üç ilçemizde mücadelemiz sürüyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran, Kepsut ve Dursunbey ilçelerinde çıkan yangınlarla ilgili, "Üç ilçemiz, dört mahallemizde devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Dursunbey Naipli Mahallesi'ndeki yangın büyümeden kontrol altına alındı" dedi.

Can kaybı yok

Havran ilçesi Halılar Mahallesi'nde saat 11.00 sularında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Sarnıç Mahallesi'ne kadar ilerledi. Yangının çıkış sebebinin, bir vatandaşın kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımların araziye düşmesi olduğu belirtildi. Bölgeye gelen Vali Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'dan bilgi aldı. Kaynak yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Yangına ilk andan itibaren hem havadan hem karadan müdahale edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, "Şu anda 4 uçak, 2 helikopter, 21 arazöz, 11 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 4 TOMA ve 303 personelle yangına müdahale ediyoruz. Sarnıç Mahallesi'ne yaklaşan yangın nedeniyle bazı vatandaşlarımızı tedbiren güvenli bölgelere naklettik. Can kaybı yok" dedi.

Vali Ustaoğlu, Kepsut Eyüpbükü Mahallesi'ndeki yangının mahalleye kadar ulaştığını ve bölge halkının tahliye edildiğini ifade ederek, "Üç ilçemiz, dört mahallemizde devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Dursunbey Naipli Mahallesi'ndeki yangın büyümeden kontrol altına alındı. Eyüpbükü'nde bir evin yangından etkilendiği bilgisi var. Müdahalemiz sürüyor" şeklinde konuştu.

1 kişinin gözaltına alındı

Öte yandan, Havran'daki yangının çıkışına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

18:28 Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 3 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yerleşim alanlarına ve büyükbaş hayvan çiftliklerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

18:18 Bigadiç Çamköy'de orman yangını

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde orman yangını başladı.

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

18:06 Bilecik yangını sürüyor

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İlçenin Çiftlik köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda yoğun müdahale çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan mücadele eden ekipler, köylülerin de iş birliği ile geniş alandaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının köye inmemesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede farklı alanlardaki diğer yangınlara da müdahaleler devam ediyor.

Armutçuk Köyü Muhtarı Ertuğrul Aykır, yangının söndürülmesi için ekiplerle birlikte kendilerinin de desek verdiğini anlattı. Aykır, "Yangın yaklaşık 24 önce çıktı. Sabahtan beri yangına destek oluyoruz. Biz tankerlerden su getiriyoruz. Şimdiye kadar bölgede 10 tane ev yandı. Burada şu an yanan ev yok, Sürmeli'de de yok, Kavak Mahallesi'nde yanmış 2-3 tane ev var" dedi.

17:42 Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda yangın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi, Yazıkent Mahallesi’nde makilik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede havadan söndürme çalışmalarının başladığı öğrenildi.

17:30 Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangını

Sakarya'nın Geyve ilçesi tarafında başlayan yangın Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile civardaki ormanlık araziye sıçradı.

Yangın nedeniyle yakınlardaki bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı Mahallesi'ndeki bazı binalar zarar gördü. Mahalle, ekiplerce tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

17:20 Bodrum’da makilik alanda yangın paniği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi’nde makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına ilk etapta orman ekipleri ve itfaiye müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda arazöz, orman işçisi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.



Yerleşim yerlerine ve büyükbaş hayvan çiftliklerine yakın bölgede etkili olan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Havadan helikopterle su atışı yapılırken, karadan da yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.



Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

17:10 Bir yangın da Edirne'de çıktı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve su tankeriyle söndürülmeye çalışılıyor.

17:05 Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinası, 25 gönüllü ve 160 personelle müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alındı.

16:45 Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale ediyor.

16:40 Balıkesir'de 4 noktada arazi ve orman yangını

Balıkesir'de Dursunbey, Manyas, Burhaniye ve Karesi ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dursunbey ilçesi Naipler Mahallesi, Manyas ilçesi Bölceağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda, Burhaniye ilçesi Yunuslar Mahallesi ile Karesi ilçesi Kabakdere bölgesindeki arazilerde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

16:35 İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Son iki günde 111 yangın meydana geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 111 yangından 106'sının kontrol altına alındığını, devam eden 5 orman yangınına ise kara ve hava unsurlarının yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınlar hakkında bilgi verildi.

Paylaşımda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, nem oranının düşmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığına işaret edildi.

27 ve 28 Haziran itibarıyla ülke genelinde 49'u orman, 62'si ziraat yangını olmak üzere 111 yangının meydana geldiği belirtilen paylaşımda, bu yangınların 106'sının hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Paylaşımda, müdahaleye devam edilen yangınların Sakarya-Bilecik, Manisa Akhisar, Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve iş makinesi, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."

16:25 Bakan Yumaklı: İki günde 113 noktada orman yangını çıktı, 6'sı devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 kişinin Valiliğin talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Dün Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangın alanında incelemelerde bulunan Yumaklı, gazetecilere, son iki günde 113 büyük ölçekli yangının meydana geldiğini, çalışmaların sürdüğü 6 yangının kaldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, risk teşkil eden 3 yangının bulunduğunu aktararak, şu ana kadar Sakarya'da 2 mahalle, Bilecik'te ise 11 köyün tedbiren tahliye edildiğini söyledi.

Sakarya ve Bilecik'teki yangınlarda vatandaşlardan sağlık problemi yaşayan kimsenin olmadığına değinen Yumaklı, "Yangının çıkış sebebi olduğu değerlendirilen 3 kişi, Valiliğimizin talimatıyla gözaltına alınmış durumda." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, yangının etki alanına ilişkin bilginin alevlerin sönmesine müteakip kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

16:20 Manisa Valisi'nden açıklama: 4 mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere yangının saat 11.30 sıralarında çıktığını belirtti.

Hava sıcaklığının yüksek olduğuna dikkati çeken Özkan, "Nem oranı düşük, rüzgarın hızı oldukça yüksek seyrediyor. Bütün bunlar bizim dezavantajımız. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ankara'da da uydulardan bu alanların hepsi gözetilerek var olan bütün imkan ve kabiliyetler, hava destek unsurları olmak üzere yangına etkili bir şekilde müdahale ediliyor" dedi.

Özkan, alanda Valilik kriz merkezi koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü vatandaşların koordineli çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu risklere karşı hepimizin teyakkuzda olması önemli. Bugün de risk hala devam ediyor. Halihazırda tahliye ettiğimiz yerleşim birimlerimiz var. Şu anda bulunduğumuz Karaköy, Musaca, Yenice, Doğankaya'nın bir alt ünitesi diyebileceğimiz Hancılar mahallelerimiz tahliye edilmiş durumda."

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirten Özkan, "Bugünlerde, sıcaklıklardan dolayı çok müsait bir zemin var yangının çıkmasıyla ilgili. Eş zamanlı olarak başka ilçelerimizde de, Köprübaşı'nda da sabah bir yangınımız vardı. Orada çalışan 3 vatandaş şüpheli olarak gözaltına alındı. Burayla ilgili araştırmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

16:00 Bilecik'te yangının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınının dumanı Eskişehir'de gökyüzünü gri renge bürüdü.

Sakarya'nın Taraklı İlçesi'nde başlayan ve Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'ne bağlı 9 köyü etkisi altına alan yangın sürüyor. Çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ederken, Eskişehir'de gökyüzü güneşliyken aniden gri renge büründü. Bu durumun yangından gelen duman nedeniyle olduğu tahmin edilirken, ortaya çıkan ilginç manzara görenlerin endişelenmesine yol açtı.

15:30 Bolu Göynük'te orman yangını başladı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi.

Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin Çatacık bölgesinde alevlerle mücadelesi sürüyor.

15:25 Balıkesir'deki yangında vatandaşlar tahliye edilecek mi? Belediye Başkanı'ndan açıklama

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler ile diğer kuruluşlardan da desteğe gelen 25 araç ve 200 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

"İnşallah bir an önce de yangın son bulur"

Yangın bölgesine giden Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Halılar Mahallesi yakınlarında başladığını, Sarnıç Mahallesi'nin üst kısmına kadar geldiğini söyledi.

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Şu anda Sarnıç Mahallesi biraz tehlike altında, mahalle halkımızı meydana topladık. Otobüslerimiz ve yurtlarımız hazır. Acil bir durum oluşursa tahliyeler başlayacak ama aldığımız son duyumlar, yangının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandığı yönünde. Hava rüzgarlı, Allah beterinden korusun. İnşallah bir an önce de yangın son bulur."

15:20 Manisa'daki yangında iki mahalle tahliye edildi, kara yolu ulaşıma kapandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Karaköy ve Yenice mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Akhisar-Gördes kara yolu da ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

14:45 Bilecik Valisi: Rüzgar dinse, çok kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgeye konuşlandırılan yangın yönetim aracı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgarın etkisiyle devam ettiğini söyledi.

Yangının söndürülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Sözer, "Kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Bizi burada en çok etkileyen unsurlardan biri, rüzgar. Ekipmanlarımız ve araç sayımıza baktığımız zaman rüzgar dinse kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek." dedi.

Vali Sözer, alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığını, söndürülen bölgelerin de zaman zaman bu sebeple yeniden tutuştuğunu aktardı.

Bu durumun çalışmaları zorlaştırdığını ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bugün yine havadan söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Genel müdürümüz bu kapsamda çok ciddi bir hava takviyesinde bulundu. Hem havadan hem karadan, ekipmanlarımız ve iş araçlarımızla çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz."

"Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz"

Sözer, süreçte vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını vurguladı.

"Hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasına bile müsaade etmeyiz." diyen Sözer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, rüzgarın etkisiyle ve yangının durumuna göre, etki altına alınabilme ihtimali olan yerleşim birimlerimizi hemen tahliye ediyoruz. Vatandaşlarımızı hayvanlarıyla beraber güvenli alanlara alıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarımızın misafirhaneleri vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. İaşelerini temin ediyoruz. Bu kapsamda hiçbir problemimiz yok."

Vali Sözer, bazı vatandaşların arazileri ve evleri için endişelendiğini belirtti.

Tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Sözer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden anbean rüzgarın etkisiyle ilgili hava tahmin raporlarımızı alıyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre, akşama kadar kısmi olarak rüzgar devam edecek. Bu da çalışmalarımızın akşama kadar aralıksız devam edeceği anlamına geliyor. Yarınki verilere baktığımızda Marmara Bölgesi'nde nem oranının biraz artacağı ve yağmur görünüyor. Bu da bizim açımızdan çok mutlu bir haber."

14:00 Zonguldak'ta çıkan orman yangını korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır Köyü Göçler Mahallesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri ve çevre köylerden gelen vatandaşlar yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yangının etkilediği alanın genişliği ve alevlerin evlere olan yakınlığı dikkat çekti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

13.40 Kahramanmaraş'ta ikinci orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları 30 saattir sürerken, ikinci yangın haberi geldi. Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına ekipler havadan müdahaleye başladı.

Türkoğlu ilçesindeki yangın söndürülmeden bu kez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Söğütlü mevkiinden orman yangını haberi geldi. Bölgeye hem havadan hem de karadan ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Yangına 3 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

13:18 Gaziantep'te çıkan orman yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

13:15 Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

12:30 Sakarya'daki yangına 700 personel, 200 araç ve 11 helikopter müdahale ediyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu saat itibari ile bölgede 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını belirtti.

Alevlerin küle çevirdiği ve dumanların yükseldiği bölgeler dron ile de görüntülendi.

Sakarya Valiliği'nden bölgede devam eden çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

12:40 Bir yangın da Manisa Akhisar'da

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi yakınlarında saat 11.25'te başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yerleşim alanlarına yakın bir bölgede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale devam ediyor.

Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve yangın söndürme uçakları havadan müdahale başlatırken, kara ekipleri de arazözler ve itfaiye araçlarıyla yoğun bir şekilde çalışmalara katıldı.

Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine, jandarma ekipleri mahalle sakinlerini bilgilendirerek önlem aldı. Bazı noktalarda tedbir amaçlı boşaltmaların yapılabileceği öğrenilirken, bölgede etkili olan rüzgarın müdahale çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Manisa Valiliği, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları ve güvenlik önlemlerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

11:00 Sakarya'da dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesi, Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalarda yaklaşık 24 saat geride kaldı.

Ekipler yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve birçok ilden gelen itfaiye ve orman ekipleri ile hava araçları, Sakarya-Bilecik sınır hattındaki ormanın iç kesiminde müdahalesini sürdürüyor.

Evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 11.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

10:40 Bilecik'teki orman yangınında bir köy kül oldu: Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor, 7 köy tehlike altında

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 17 haneli bir köyde 13 ev tamamen yandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi' kuruldu. İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu.

Köy halkı yangınla ilgili büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

10:00 Kahramanmaraş'ta dün çıkan yangın devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin 26 saattir sürdüğü bildirildi.

Yangın, dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi, İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi.

10 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 100 personel ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı.

Sarp arazi ve yolu bulunmayan alanda iş makineleri yol açıp yangına ulaşmaya çalıştı.

Yoğunlukla makilik alanda devam eden yangına müdahale 26 saattir sürerken, ekiplerin aralıksız çalışmasının devam ettiği, havadan müdahalenin kesilmeden sürdürüldüğü kaydedildi.

09:55 Sakarya'da başlayan yangın Bilecik'e sıçradı: 7 köy boşaltıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün çıkan orman yangını Bilecik'e sıçrarken, 7 köy boşaltıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede ‘Kriz Merkezi' kuruldu.

Alevler sonucunda Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahalles'inde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

"17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edildi"

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

09:50 Bilecik'te makilik alanda yangın

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla intikal eden ekipler, alevlerin yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve destek ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi.