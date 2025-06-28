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Alevlerin ortasında kalan itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Yanacağız, geri gel. Haydi yandık(Video)

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınında itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı. Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı o anlarda itfaiyecilerin "Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık" dediği duyuldu.

Haber Merkezi
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Alevlerin ortasında kalan itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Yanacağız, geri gel. Haydi yandık(Video)
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi.

Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

İtfaiyeciler alevlerin arasında kaldı

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler zaman zaman zor anlar da yaşıyor.

Alevleri söndürebilmek için cansiparane mücadele eden itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Adeta can pazarının yaşandığı alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin, "Yanacağız. Geri gel. Haydi yandık" dediği anlar görüntüde yer aldı.

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