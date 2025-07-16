Enerjide ‘süper izin’ teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor

CANAN SAKARYA/ANKARA

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan ancak en düşük emekli aylığının artışına ilişkin yasa teklifinin öne çekilmesi nedeniyle yarım kalan enerji ve maden alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi bugün yeniden Meclis gündemine geliyor. AK Parti’nin yaptığı çalışma takvimine göre teklifin bu hafta yasalaştırılması hedefleniyor. Yasa teklifinde yer alan zeytinlik alanlarda kamu yararı çerçevesinde maden faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin düzenleme ise teklifin en tartışmalı maddesini oluşturuyor.

Yasa teklifinde ilk imza sahibi Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın yasa teklifinin Sanayi Komisyonunda verdiği bilgiye göre, teklifte yer alan koordinatlarda 82 bin adet zeytin ağacı bulunuyor, bu rakam Muğla ilindeki mevcut zeytin ağacı sayısının yüzde 4’ü, Türkiye’deki zeytin ağaçlarının binde 4’ü civarında. Koordinata konu ruhsatlar, Yeniköy ve Kemerköy’de, İçtaş-Limak ortaklığına; Yatağan’da, Aydem Holding ortaklığına ait. Santrallerde 5 bin kişi istihdam ediliyor, termik santrallerin ürettiği elektriğin ekonomik değeri yıllık 700 milyon dolar. Zeytinlik alanda 26 köy ve mahalle bulunuyor, bu santraller, elektrik üretiminin yüzde 3,5’unu karşılıyor, koordinatlı alanda kömür rezervinin 190 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.