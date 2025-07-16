  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Enerjide ‘süper izin’ teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor
Takip Et

Enerjide ‘süper izin’ teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor

Meclis gündemine gecikmeli gelecek olan enerji ve maden alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin en tartışmalı maddesi zeytinlik alanlarda madenciliğe izin verilecek olması.

Canan Sakarya
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerjide ‘süper izin’ teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor
Takip Et

CANAN SAKARYA/ANKARA

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan ancak en düşük emekli aylığının artışına ilişkin yasa teklifinin öne çekilmesi nedeniyle yarım kalan enerji ve maden alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi bugün yeniden Meclis gündemine geliyor. AK Parti’nin yaptığı çalışma takvimine göre teklifin bu hafta yasalaştırılması hedefleniyor. Yasa teklifinde yer alan zeytinlik alanlarda kamu yararı çerçevesinde maden faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin düzenleme ise teklifin en tartışmalı maddesini oluşturuyor.

Yasa teklifinde ilk imza sahibi Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın yasa teklifinin Sanayi Komisyonunda verdiği bilgiye göre, teklifte yer alan koordinatlarda 82 bin adet zeytin ağacı bulunuyor, bu rakam Muğla ilindeki mevcut zeytin ağacı sayısının yüzde 4’ü, Türkiye’deki zeytin ağaçlarının binde 4’ü civarında. Koordinata konu ruhsatlar, Yeniköy ve Kemerköy’de, İçtaş-Limak ortaklığına; Yatağan’da, Aydem Holding ortaklığına ait. Santrallerde 5 bin kişi istihdam ediliyor, termik santrallerin ürettiği elektriğin ekonomik değeri yıllık 700 milyon dolar. Zeytinlik alanda 26 köy ve mahalle bulunuyor, bu santraller, elektrik üretiminin yüzde 3,5’unu karşılıyor, koordinatlı alanda kömür rezervinin 190 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

Kredi kartı komisyonlarında indirim sinyaliKredi kartı komisyonlarında indirim sinyaliEkonomi

 

Tahıl ihracatçısına navlun desteğiTahıl ihracatçısına navlun desteğiEkonomi

 

Gündem
Bakan Hakan Fidan, New York'ta Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
Bakan Hakan Fidan, New York'ta Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Görüşmede neler konuşuldu?
İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Görüşmede neler konuşuldu?
Erdoğan'ın danışmanı Ogan'dan Arınç'a: Sesini kesse iyi olur
Erdoğan'ın danışmanı Ogan'dan Arınç'a: Sesini kesse iyi olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmayacağız
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek