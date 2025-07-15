İmamoğlu'ndan Yavaş açıklaması: Görüşmede neler konuşuldu?

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Mansur Yavaş Başkanımızla Silivri'de buluştuk. Bu zor günlerde, 86 milyon yurttaşımızın adaletle ve refah içinde, umutla, bereketle ve barışla yaşayacağı bir Türkiye'ye nasıl ulaşacağımızı konuştuk. Ziyareti için teşekkür ederim." denildi.