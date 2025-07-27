Bursa'da yangına müdahale eden bir itfaiye eri kalp krizi geçirmesi sonucu şehit oldu

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayarak Osmangazi’nin Avdancık köyüne kadar ulaşan alevler, üç ilçeyi birden sararken, 100 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İtfaiye eri hayatını kaybetti

Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren 38 yaşındaki itfaiye eri Ramazan Şaşkın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16:00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

Bursa'da 480 hane tahliye edildi

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, 480 haneli 3 mahalledeki bin 765 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Tahliye edilen vatandaşların konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlanırken, Büyükşehir Belediyesinin mobil hastanesi hazır bulunduruldu. Vatandaşların gıda ve su ihtiyacı da Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.

200’ün üzerinde hayvan kurtarıldı

İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanlar ile mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ve Gürsu’daki mesire alanında bulunan farklı türdeki tavus kuşları ile muhabbet kuşları, kanaryalar, keklikler, papağanlar, bıldırcınlar ve sülünler de HAYTAP gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri tarafından yangın bölgesinden tahliye edildi.