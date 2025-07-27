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Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık soruşturma başlattı
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Sosyal medyada dün dolaşıma giren bir videoda Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet Daştanbek’in ‘270 bin dolar (yaklaşık 10 milyon 952 bin lira) rüşvet aldığı’ iddia edilmişti.

Kamuoyunda ve sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Diyanet X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir.” 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında re’sen soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

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