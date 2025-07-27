AK Partili Elitaş'tan “şehit aileleriyle tartışmaya girmeyin” uyarısı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından, Belediye Büyük Sinema ve Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen "senin hikayen" başlıklı etkinliğe, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan ile partililer katıldı. Etkinlikte, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Melik Yiğitel, Zafer Şahin, Nurullah Genç, Tarkan Zengin konuşmacı olarak yer aldı.

“60 bin insan çoluk, çocuk, kadın demeden sivil demeden katlediyor”

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmada Gazze’de insanların katledildiğine dikkati çekerek “Dünya karman çorman, 2022 yılında Rusya ve Ukrayna savaşı başladı, üç yıldır sürüyor, devam ediyor, 3 buçuk yıldır. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye zulmü başladı, soykırım başladı. Düşünebiliyor musunuz? 1940’lı yıllarda ikinci dünya savaşından fırınlarda sabunlaştırılmaya çalışan, onlara canlı canlı işkence yapılan bir millet şu anda Hitler'de yarışırcasına Gazze'deki insanlara zulmediyor. 60 bin insan çoluk, çocuk, kadın demeden sivil demeden katlediyor. Bir buçuk milyon, iki milyona yakın Gazzeli açlıkla imtihan ediyor, aç bırakarak şehit etmeye uğraşıyoruz. Ama dünya sessiz, dünya suskun, demokrasi havariliği yapanlar, insan hakları savunucuları Gazze'dekileri insandan saymıyor. Onların açlıkla ölmesine, çocuklarının bombalar altında katledilmesine, soykırım yapılmasına göz yumuyorlar. Medeniyet dediğimiz tek kişi kalmış canavar, hatta ağzından alevler püskürten canavarlar Gazze'deki insanlık zulmüne karşı sessiz kalıyorlar. Tek sessiz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil.” dedi.

“Şehit aileleriyle tartışmaya girmeyin” uyarısı

Elitaş, partililerine şehit aileleriyle tartışmaya girmemeleri konusunda uyarılarda bulunurken, Ağustos 2024’te Malazgirt'te Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma, 1 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapılan açılış konuşması ve arkasından Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim tarihindeki yaptığı, Milliyetçi Hareket Partisi grubunda yaptığı konuşma Türkiye'nin 86 milyonunun yekvücut olması, aynı hedef, aynı davasında ulaşması için 86 milyonun kalbinin aynı ahenkle akması için, Türkiye yüzyılını inşa edebilmek için terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarmamız gerekir dedik. Elhamdülillah o günden bu tarafa 8 ay, 10 aylık bir süre geçti, adım adım ilerliyoruz. Sabırla, sükunetle inşallah hedefe ulaşacağız. AK Parti teşkilatının, Milliyetçi muhafazakarların yoğun olarak yaşadığı Yozgat'ımıza, Kayseri'mize diyorum ki; sakın ha sakın tahriklere kapılmayın. Şehitlerimiz üzerinden yapılan hamaset kutuplarının, onları göz önümüze alarak vay şehitlerinin acısı, şehitleri yaralıyorsunuz, insanları, onları şehitlerin acısıyla baş başa bırakıyorsunuz diye, hakikaten hepimizi de duygulandıran konuşma yapanların samimi olmadıklarına lütfen inanın. Şehit aileleriniz size bu konuyla ilgili tepkisi varsa haklı olarak görün ama tartışmaya girmeyin. Onların ciğeri yanıyor. 10 bin güvenlik görevlimiz şehit düşmüş terörle mücadele konusunda, onların itirazları varsa, onların suçlamaları, onların isyanları varsa haklı olarak görün ama onları eleştirmeyin, onlarla tartışmayın.” ifadelerini kullandı.

“Şu anda Güneydoğu'da büyük bir sevinçle karşılanıyor”

Terörsüz Türkiye konusunda atılan adımların Güneydoğu bölgesindeki illerde sevinçle karşılandığını ileri süren Elitaş, konuşmasının son bölümünde “Şehit ailelerinin yanına gittiğimizde ne diyorlar biliyor musunuz? Benim yavrum şehit oldu, yüreğim yanıyor, ciğerim yanıyor, ocağıma ateş düştü. Bundan sonra terörle ilgili hiçbir ocağa ateş düşmemesi için terörsüz Türkiye'yi lütfen ilan edin, terör örgütünü yok edin diyorlar. Bizim ocaklarımız yandı ama başkasının ocağına ateş düşmesin diyorlar. Bugünlerde başkalarının taşeronluğunu yapanlar şehit ailelerimiz üzerinden farklı söylemler geliştirmeye çalışıyor. Bizim gibi milliyetçi muhafazakarlığın zirve yaptığı illerde bunu yapmaya gayret ediyorlar. Ne olur kardeşlerim 41 yıldır cani terör örgütünün kendisini gözettiği dönemde, biz bunu terörsüz Türkiye'yi inşa etmek bizim görevlerimiz içerisinde. Şu anda Güneydoğu'da büyük bir sevinçle karşılanıyor. İlk bu harekete başladığımızda Ekim 2024 yılında kamuoyunda karşılık yüzde 45 evet, yüzde 45 hayır, yüzde 10 çekimserim dedi. Ama şu anda terörsüz Türkiye istiyor musunuz denildiğinde yüzde 80 evet dedi.” dedi.