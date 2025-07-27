Özel'den şehit askerlerle ilgili çağrı: Meclis’te komisyon kurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alayı’nda eğitim gören iki askerin, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle şehit olmasına, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Irak’ın kuzeyindeki bir mağarada 12 kahraman askeri metan gazı nedeniyle şehit verildiğini hatırlatan Özel, milletin yüreğini yakan olayın üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen hala tahkikat sonuçlarına ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadığını belirtti.

"İçimize sindiremiyoruz"

Bu olayın acısı tazeyken, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda eğitimde olan 2 askerin, güneş çarpması sonucu aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit olduğunu ifade eden Özel, "Mağara hadisesindeki tedbirsizliği de 2 askerimizin güneş altında aşırı sıcakta bekletilmesi ve müdahalenin gecikmesi sonucu şehit olmasını da içimize sindiremiyoruz. İktidarın kötü yönetimi sonucunda Türkiye ne yazık ki kolay ölümler ülkesi haline gelmiştir. Ancak hepimizin göz bebeği TSK’nın bu hale düşürülmesi kabul edilemez. Gerekli tedbirleri almayan, görevini ihmal eden kim varsa, sorumlulukları şeffaflıkla ortaya çıkarılmalı, bir daha bu acı olayların yaşanmaması için adil süreçlerle gereken yapılmalıdır. Meclis’te kurulacak bir komisyon, yaşanan zafiyetin ve ihmalin kaynağını tespit edecek etkili bir çalışmayı başlatmalıdır. İktidarın TSK’ya yönelik siyasi müdahaleleri son bulmalı, askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının neden olduğu sonuçları telafi edecek adımlar hassasiyetle atılmalıdır. Milletimizin göz bebeği olan TSK’ya güven zedelenmemeli, kahraman Mehmetçiklerimizi güvende tutacak hangi adım varsa acilen atılmalıdır." dedi.