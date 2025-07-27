Tekstil ve hazır giyim sektörü zorda: 300 firma konkordato talep etti

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü ekonomik baskılar altında zor günler geçirirken, yılın ilk yedi ayında yaklaşık 300 firma konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, bu durumun yalnızca iflas riski taşıyan firmaları değil, tüm tedarik zincirini tehdit ettiğine dikkat çekti.

"Yüzlerce tedarikçiyi doğrudan etkiliyor”

Sektörde yaşanan konkordato furyasının domino etkisi oluşturduğuna dikkat çeken Ahmet Öksüz, “Bir firmanın konkordato ilan etmesi, sadece kendi geleceğini değil, o firmaya hammadde, ürün ya da hizmet sağlayan yüzlerce tedarikçiyi de doğrudan etkiliyor” dedi.

Öksüz ayrıca, bankaların alacaklarını koruma altına almasına karşın piyasadan alacaklı olan firmaların yeterince korunmadığını ifade etti. Bu durumun sektörde dengesizlik yarattığını vurgulayan Öksüz, mevcut sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Acil yapısal reformlara ihtiyaç var"

Reuters’a konuşan Öksüz, sektördeki finansal bozulmanın önüne geçilmesi için acil yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Öksüz, “Konkordatolar yalnızca banka ve kamu borçlarını kapsamalı, piyasaya olan borçlar ise kapsam dışında tutulmalı. Aksi halde ticaretin sürekliliği tehlikeye girer” diye konuştu.

Konkordato uygulamalarında değişiklik çağrısında bulunan Öksüz, mevcut sistemde hem kamu borçları hem de özel sektör borçlarının kapsama alınmasının piyasalarda kırılganlık yarattığını dile getirdi.