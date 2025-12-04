“Doğru adımlarla üretim ve ihracatta yeniden güçlü ivme yakalanabilir”

Cem Ali Çinkılıç

Gıda ve imalat sektörlerinde üretim maliyetlerinin hızla artması, finansmana erişimin zorlaşması ve kurun enflasyon karşısında zayıf kalması, ihracatçıları ciddi biçimde zorluyor. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, sektörün mevcut koşullar altında hem üretim kapasitesini hem de uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü korumakta zorlandığını belirterek, acil destek ve yapısal düzenleme çağrısı yaptı.

Türkiye üretimde kritik eşikte

Gıda ve imalat sektörlerinde üretimde gözlenen yavaşlama, çözüm arayışlarını ve sektörün dikkatini bu alana yöneltmiş durumda. Geçen hafta Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort’un “Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz. Üreticiler para kazanamadığı için üretmek istemiyor. Gıda da ithalat furyasının parçası haline gelebilir.” açıklaması yapmıştı. İHBİR Başkanı Kazım Taycı da artan finansman maliyetleri, baskı altında tutulan kur, yüksek enflasyon ve stok yükü nedeniyle hem üreticinin hem ihracatçının sürdürülebilirlik sınırına dayandığını belirtti.

“Makul finansman ve yapısal adımlar hızlı sonuç verir”

Gıda ve imalat sektörlerinde üretim cephesinin zayıfladığına dikkat çeken Taycı, “Üretimin sürdürülebilirliği ve ihracat pazarlarının kaybedilmemesi için “Uygun maliyetli finansmana erişimin kolaylaştırılması, kurun enflasyon karşısındaki rekabetçiliği destekleyecek şekilde dengelenmesi, enerji, nakliye, SGK primleri gibi kalemlerde ihracatçıyı güçlendirecek destek mekanizmalarının devreye alınması, tarım ve gıda sanayinde verimliliği artıracak yapısal iyileştirmelerin hızlandırılması üretim ve ihracatı yeniden yukarı yönlü ivmelendirecektir. Türkiye geçmişte üretim kabiliyetiyle fark yaratan bir ülkeydi. Bu potansiyel hala çok güçlü. Rekabetçi maliyet yapısı yeniden sağlandığında Türk ürünleri uluslararası raflarda daha güçlü şekilde yer almaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“İthalat yerine yerli üretimi güçlendirebiliriz”

İHBİR Başkanı Taycı, Türkiye’nin artık Avrupa ülkeleriyle benzer kilogram fiyatlarına ulaştığını hatırlatarak bunun katma değerli ürünlere yönelme fırsatı da sunduğunu belirtti. “Avrupa ile fiyat paritesine ulaşmak, doğru politikalarla markalaşma ve katma değer artırma sürecini hızlandırmak için önemli bir eşik” dedi.

Üretim kapasitesinin korunmasının, ithalat baskısını azaltacağına dikkat çeken Taycı, “Sektörümüzün hedefi yerli ve milli üretimi daha da güçlendirmek. Finansman ve maliyet dengesini destekleyen adımlar, ithalat ihtiyacını doğal olarak ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Taycı ayrıca Çin’deki uzun vadeli uygun finansman modellerine benzer uygulamaların Türkiye’de de hayata geçirilmesi hâlinde üretim ve ihracatın kısa sürede güçlü bir büyüme trendine gireceğini ifade etti.