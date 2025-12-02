Otomatik kapı ve dış gölgelendirme fuarına rekor uluslararası katılım

ANKARA (EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı desteği ile ataşelikler ve Messe Stuttgart’ın uluslararası temsilcilikleri aracılığı ile sürdürülen çalışmaların sonucunda R+T Turkey’e, Yunanistan, Rusya, İngiltere, Sırbistan, Romanya, Polonya, Lübnan, Tunus ziyaretçi ülkeler arasında öne çıkarken, Brezilya, Arjantin, Kanada, Tayvan, Çin gibi uzak ülke profesyonellerinden de katılım gerçekleşti.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, Fuarın Türkiye’deki üreticiler için güçlü bir ticari vitrin oluşturduğunu belirtirken, 2023’te yüzde 38 olan uluslararası ziyaretçi oranının yüzde 65’e çıktığı bilgisini verdi.

Uluslararası ziyaretçi sayısındaki artışın katılımcı firmalar için yeni pazar ve daha fazla ihracat anlamına geldiğini söyleyen Altıntop, “Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Avrupa’dan gelen profesyonellerin yerli üreticilerimize yoğun ilgi göstermesi, ülkemizin bu bölgelerdeki rekabet gücünün her geçen yıl daha da arttığını ortaya koyuyor” dedi.

Kapı sistemlerinden motorlu gölgelendirme teknolojilerine kadar pek çok ürün grubunda Türkiye’nin ihracat potansiyeli artık daha görünür hale geldiğini dile getiren Altıntop, “Dış ticaret açısından kritik bir dönemdeyiz ve R+T Turkey’nin sağladığı bu uluslararası temaslar, sektörümüzün ihracat hacmini büyütmesi için büyük bir fırsat yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sergilenen ürünlerin büyük bölümünde bu yıl güvenlik, kullanım kolaylığı ve enerji verimliliği temalarının öne çıktığını ifade eden Ufuk Altıntop, yeni nesil modüler gölgelendirme sistemlerinin de fuarda dikkat çektiğini söyledi.