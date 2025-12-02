  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Borsa manipülasyonu soruşturması | Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltına alındı
Takip Et

Borsa manipülasyonu soruşturması | Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltına alındı

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllüzyonist Aref Ghafourı'nin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa manipülasyonu soruşturması | Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltına alındı
Takip Et

BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edildi. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç'un gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyor77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyorDünya
Bilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorBilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorGündem
Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyorBakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house' çaldı, yakalandı
1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house' çaldı, yakalandı
Aref Ghafouri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aref Ghafouri neden gözaltına alındı?
Aref Ghafouri kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aref Ghafouri neden gözaltına alındı?
DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti
DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak: Gündemde ne var?
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Aras Kargo siber saldırısı! Aras Kargo hacklendi mi?
Aras Kargo siber saldırısı! Aras Kargo hacklendi mi?
MHP'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi
MHP'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi