Plastikte yeşil dönüşüm: Türkiye, AB’ye en yakın tedarik merkezi oluyor

Plastikte yeşil dönüşümün küresel sanayi için belirleyici bir rekabet unsuru haline geldiği dönemde, Türk plastik sektörü uluslararası arenada gücünü yeniden ortaya koyuyor. 34’üncü Plast Eurasia İstanbul Fuarı, 80 bine yakın profesyoneli bir araya getirerek hem sektörün üretim kapasitesini hem de Türkiye’nin yeşil dönüşümde kazandığı stratejik avantajı gözler önüne serdi.

Açılışta konuşan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye’nin güçlü geri dönüşüm altyapısı, AB standartlarına uyum kapasitesi ve hızla yenilenen makine parkı sayesinde “plastikte yeşil dönüşümü fırsata çeviren nadir ülkelerden biri” olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin plastik sanayisini küresel üretim, teknoloji ve ticaret merkezi konumuna taşıyan Plast Eurasia İstanbul Fuarı, TÜYAP ve PAGEV iş birliğiyle bu yıl 34’üncü kez kapılarını açtı. Dünyada yıllık olarak düzenlenen plastik ihtisas fuarları arasında ikinci sırada yer alan organizasyon, 80 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı.

“Plastikte yeşil dönüşüm Türkiye için tarihi bir rekabet avantajı”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye plastik sektörünün 11 milyon ton üretim kapasitesi, 53 milyar dolar ciro, 7 milyar doların üzerindeki direkt ihracat ve 1,8 milyon tonluk dış ticaret fazlasıyla ekonomiye net katkı sağlayan stratejik bir güç olduğunu belirtti.

Küresel yeşil dönüşümün Türkiye açısından benzersiz bir fırsat yarattığını söyleyen Eroğlu, “AB’nin karbon düzenlemeleri, geri dönüştürülmüş içerik zorunlulukları ve plastik vergileri çoğu ülke için risk yaratırken Türkiye için tarihi bir rekabet avantajına dönüşüyor. Avrupa'nın en güçlü geri dönüşüm ekosistemlerinden birine sahibiz; coğrafi yakınlık ve lojistik avantaj da Türkiye’yi AB’nin doğal tedarik merkezi yapıyor.”

PAGÇEV ve PAGEV’in izlenebilirlik, sertifikasyon ve veri altyapısı sayesinde sektörün AB uyumu konusundaki elinin güçlendiğini belirten Eroğlu, Türk plastik sektörünün yeşil dönüşümü bir risk değil, tam tersine “rekabet üstünlüğü” olarak gördüğünü ifade etti.

Makine parkı yenilendi, teknoloji sıçraması yaşanıyor

Sektörün son 10 yılda büyük bir modernizasyon yaşadığına dikkat çeken Eroğlu, Türkiye’nin artık yalnızca plastik üretim üssü değil, aynı zamanda “teknolojik dönüşüm üssü” haline geldiğini vurgularken, “Yapay zekâ ve otomasyon sektörün yapısını değiştiriyor. Türkiye’deki modern üretim filoları, Avrupa’nın en güçlüleri arasında.” ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yıl Çin'den yüksek düzeyde ilgi görmesinin de sektöre yönelik küresel güvenin göstergesi olduğunu belirten Eroğlu, “Çin Plastik Ürünleri Üreticileri Derneği’nin açılışımıza katılması, Türkiye’nin 11 milyon tonluk üretim gücünün Çinli yatırımcılar açısından da ciddi bir fırsat olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.” dedi

“Yeşil dönüşümün kritik ayağı”

OCS – Operation Clean Sweep programının plastik sektöründe çevresel performansı artırmak için kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Eroğlu, “PAGEV olarak OCS’nin Türkiye’de resmî uygulama ortağıyız. Granül ve mikroplastik kaybını sıfıra indirmek için OSB’ler, üreticiler, lojistik firmaları ve limanlarla birlikte çalışıyoruz. Uygulamalarımızla uluslararası platformda OCS Difference Maker ödülüne aday gösterildik.” Dedi

OCS’nin Türkiye’nin hem AB uyum sürecinde hem de çevresel itibarında önemli bir sıçrama yaratacağını söyleyen Eroğlu, Türk plastik sektörünün bu konuda dünyanın en hızlı aksiyon alan endüstrilerinden biri olduğunu açıkladı.

PAGEV ve PAGÇEV: Ekosistemi büyüten iki temel güç

Türkiye plastik sektörünün başarısında PAGEV ve PAGÇEV’in çalışmalarının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Eroğlu, yapılanları şöyle özetledi: "PAGEV olarak PAGEV Meslek Liseleri ile Türkiye’nin en geniş plastik eğitim altyapısını yürütüyoruz. RePlast Eurasia Fuarı ile geri dönüşüm ekosistemini büyütüyoruz, uluslararası plastik federasyonlarında (EuPC, Plastics Europe ilişkileri, APF vb.) Türkiye’yi temsil ediyoruz. Certiloop işbirliğiyle, AB standartlarında geri dönüştürülmüş içerik doğrulama sistemi sunuyoruz. Kamu politikalarında sektörün sesi olarak düzenleyici çerçevelerin oluşmasına katkı veriyoruz. Sektörel raporlar ve veri merkezimizle, Türkiye'nin en kapsamlı plastik sektörü veri altyapısını işletiyoruz. Uluslararası fuarlar ve delegasyonlarla, Türk plastik sanayisinin küresel pazarlardaki etkinliğini artırıyoruz.

PAGÇEV olarak da Türkiye’nin en gelişmiş izlenebilirlik ve geri dönüşüm altyapısını kuruyoruz, AB düzenlemelerine uyumu sağlayan raporlama ve doğrulama sistemlerini işletiyoruz ve geri dönüşüm sektörünü büyüten RePlast Eurasia Fuarını organize ederek döngüsel ekonominin görünürlüğünü artırıyoruz."

“Türk plastik sektörü geleceğe hazır”

Dünyada tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye’nin avantajlı konumda olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye bu süreci fırsata çevirecek üretim gücüne, dinamizme ve genç insan kaynağına sahip. Türk plastik sektörü geleceğe hazırdır; teknolojiye hazırdır; yeşil dönüşüme hazırdır ve küresel rekabette liderliğe hazırdır.”