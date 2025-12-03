Otogarda usulsüz taşınan 270 kilo ete el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile güvenlik ekipleri, Antalya Otogarı'nda gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.

Yapılan kontrolde soğuk zincire aykırı taşınan, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu.

Otobüs firmasına para cezası

Antalya Otogarı'ndaki denetimde ortaya çıkarılan kaçak ve uygunsuz etler üzerine durum Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünler yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilecek, uygun değilse imha edilecek.