TRFMC 2025 Konferansı: Tesis Yönetiminde Dönüşüm “İnsan, Mekân, Teknoloji” ile gerçekleşti

Tesis yönetimi sektörünün dönüşümünde kritik rol oynayan dijitalleşme, yapay zekâ, yenilikçi teknolojiler, insan odaklı yaklaşımlar ve modern yaşam alanlarının sürdürülebilir tasarımı gibi konu başlıklarının ele alındığı TRFMC 2025 Türkiye Tesis Yönetim Konferansı’nda; güncel uygulamalardan gelecek senaryolarına, risk yönetiminden verimliliğe uzanan geniş bir perspektifte sektörün dinamikleri tartışıldı.

Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan uzman konuşmacıların katıldığı oturumlarda; tesis yönetimi süreçlerinde insan faktörünün değişen rolü, yeni nesil binaların ihtiyaçları, sürdürülebilir çevre yönetimi ve yapay zekâ destekli operasyon modelleri ele alınarak sektörün bugünü ve geleceğine ışık tuttu. Konferansın açılış konuşmalarını İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, TRFMA Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Uzunlar Aydın, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, EURO FM Yönetim Kurulu Başkanı Natalia Hoffman ve Turkcell Destek Hizmetler ve İSG Direktörü İsmail Özbayraktar gerçekleştirdi. Baltaş Grubu Kurucusu Psikolog Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş ise ana konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansın ana sponsoru Turkcell

Etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Turkcell’in, Destek Hizmetler ve İSG Direktörü İsmail Özbayraktar, “İş ve insan odaklı yapılan tesis yönetim faaliyetlerimizle; o kurumda çalışanların yanı sıra iş birliği yaptığımız paydaşlara, bulunduğumuz sektöre, bunlar dolayısıyla da Türkiye’nin iş hayatı ve milli ekonomisi için bir fonksiyon icra ediyoruz. Bizim medeniyetimizdeki “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, adeta insan ile kurum/şirket arasında sağlayan bir rolümüz olduğunu düşünüyorum. Üreten ve gelişen bir Türkiye için hepimize sorumluluk düşüyor ” dedi.

“Kadın liderliğinin sektöre kattığı değer, değişimi cesaretle sahiplenme gücüdür”

TRFMA Yönetim Kurulu Başkanı ve UFS Kurumsal Hizmetler İcra Kurulu Başkanı Nazlı Uzunlar Aydın, konferansta yaptığı değerlendirmede; “TRFMA olarak; çalışan sayısı ve ciro hacminde Türkiye’de tesis yönetimi sektörünün %60’ını temsil eden güçlü bir yapı hâline geldik ve bugün burada, TRFMA’nın ilk kadın başkanı olarak sizlerle buluşmak benim için tarifsiz bir onur. Kadın liderliğinin bu sektöre kattığı değerin sadece temsiliyet değil; empati, sezgisellik, kapsayıcılık, sistemler arası bağlantı kurma ve değişimi cesaretle sahiplenme gücü olduğuna yürekten inanıyorum. Derneğimizin dönem başkanı kimliğinden öte; bu sektörün ortak ruhuna inanan bir lider olarak, sizinle aynı hedefi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Sektörün değişime uyumlanması önem taşıyor”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, konuşmasında şunları vurguladı:

“Tesis yönetimi dijitalleşmenin de etkisiyle yapay zekanın, otomasyonun yükselişiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok büyük bir hızla gelişiyor. TRFMA çatısı altında emek veren tüm sektör liderlerine içten teşekkür ediyoruz. Sektörün bu gelişime uyumlanmasında önemli bir rol üstleniyorlar” dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, “Büyük şehirlerin ihtiyaçları büyük bir hızla değişiyor. TRFMA gibi sivil toplum kuruluşları iyi ki var ki sektörün ihtiyaçlarının neler olduğu, alanda ne gibi aksaklıklarla karşılaşıldığı ortaya çıkartılıyor. Afet yönetimi, enerji yönetimi, atık yönetimi gibi konularda da tesis yönetimi sektörü çok kritik bir rol üstleniyor. Günlük hayatın akışı içerisinde fark etmediğimiz ancak aksaklık çıkarsa rolünü fark ettiğimiz bir sektör aslında tesis yönetimi. Bu konferansların sıklığı ve katılımın bu kadar yoğun olması çok önemli” diye ifade etti.

“Tesis yönetimi bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmeli”

Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, “Tesis yönetimi konusundaki mevzuatların tamamı yaşayan yapılardır. Bu nedenle bir mevzuat oluşturup bunu 150 yıl sürdürmek mümkün değildir. Yaşam koşulları ve dünya zaman içinde değişiyor; bu değişime karşın imar, yangın, sığınak gibi yönetmelikler birbiriyle uyumlu, bağlantılı olmalıdır ve bu yapıların iyi koordine edilmesi gerekir. İstanbul’da her yıl konut türü yapılarda 5975 tane yangın oluyor. Bunların çoğu ise elektrik, ısı temelli olarak işletmelerden kaynaklanıyor. Ülkemizde senede 0-14 yaş arası çocuklar arasından, parklarda oynarken kaza geçiren çocukların sayısı 100 binde 471 çocuk. Tüm bu konulara genel bir çerçeveden baktığımızda, akademik çalışmalar ve istatistiksel veriler doğrultusunda tesis yönetimini bütünsel olarak değerlendirmek gerekir” dedi.

TRFMA Yönetim Kurulu Üyesi ve ISS Türkiye Operasyon Başkanı Onur Çalışkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Dijital Dönüşüm, Yapay Zekâ ve Operasyonel Mükemmellik panelinde Pixselect CEO’su Kerem Yazıcı, ISS Türkiye Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Görkem Öztürk, TRFMA Yönetim Kurulu Üyesi, Ağaoğlu Yönetim Hiz. AŞ Genel Müdürü Kemal Güran konuşmacı olarak yer aldı.

İş Modelleri, Tedarik Zinciri ve Dayanıklılık - Maliyet Merkezinden Değer Yönetimine paneli, TRFMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve W Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk İnce’nin moderatörlüğünde; Dalaman Havalimanı CEO’su Yiğit Laçin, Sur Yapı AVM Konut Yönetimi ve Şehir Yapı AŞ Genel Müdürü Burçin Bendegül ve TRFMA Yönetim Kurulu Üyesi, Klüh Multiservices Operasyon Direktörü Selahattin Dinç’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Tesis Yönetiminde Yasal Düzenlemeler paneli, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Başkan Yrd. Prof. Dr. Yeşim Tanrıvermiş’in moderatörlüğünde; Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, TRFMA Kurucu Başkanı, Euro FM Yönetim Kurulu Üyesi ve Alatlı Tesis Yönetim Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alatlı ile TYTFED Onursal Başkanı, TRFMA 3. Dönem Başkanı ve İB Ege Group Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

İnsan, Kültür ve Yeni Çalışma Modelleri paneli, TRFMA Yönetim Kurulu Başkanı ve UFS Kurumsal Hizmetler İcra Kurulu Başkanı Nazlı Uzunlar Aydın’ın moderatörlüğünde; İGA İstanbul Havalimanı - CHRO’su Selda Seçkinler, Mehmet Koçak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçak ve

TRFMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TSY Grup Tesis Servis Yönetim Hiz. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Altınkaya’nın katılımlarıyla gerçekleşti. Konferansın ardından tüm sponsorlara plaket takdimi gerçekleştirildi.

Konferansta, bu kapsamlı dönüşümün sadece binaların değil, çalışma kültürlerinin ve hizmet anlayışının da yeniden tanımlanmasını gerektirdiği belirtildi. Tesis Yönetimi Ekosisteminin Stratejik Buluşma Noktası TRFMC 2025; sektör şirketleri, yatırımcılar, akademi ve kamu temsilcileri için yılın en önemli bilgi paylaşım platformlarından biri oldu. Etkinlik süresince paneller, özel oturumlar, uygulama örnekleri ve networking alanları katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

TRFMA, tesis yönetimi sektöründe daha güçlü bir ekosistem yaratmak ve sürdürülebilir dönüşümün sağlıklı ilerlemesine katkı sunmak amacıyla benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini duyurdu.