Suriye Merkez Bankası Visa ile anlaştı

Suriye Merkez Bankası, ülkede modern ve güvenli bir dijital ödeme sistemi kurulmasına yönelik yol haritasını geliştirmek amacıyla Visa ile işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Merkez Bankası, lisanslı finans kuruluşlarıyla güçlü bir ödeme altyapısı oluşturmayı, ödeme kartları çıkarmayı ve uluslararası standartlara uygun dijital cüzdanları devreye almayı hedefliyor.

Haberde, Visa'nın, iş yerlerinin QR kod ve "Tıkla–Telefonla Ödeme" gibi düşük maliyetli çözümler aracılığıyla ödeme kabul edebilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Visa'nın dünya genelinde 200'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği hatırlatılırken, şirketin Suriye'de çok aşamalı bir dijital dönüşüm planını desteklemeye hazırlandığı belirtildi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir el-Hasriya, Visa ile yapılan işbirliğinin, şeffaflığı artırmak, modernizasyon çalışmalarını hızlandırmak ve ekonomi için yeni bir başlangıç oluşturmak açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Merkez Bankası, geçen yıl eylül ayında Mastercard ile dijital ödeme altyapısının geliştirilmesi ve finansal kapsayıcılığın artırılmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurmuştu.

