Fed’in bir sonraki başkanlığına aday gösterilmesi beklenen Kevin Hassett'ten faiz tahmini

Fed’in bir sonraki başkanlığına aday gösterilmesi beklenen Kevin Hassett, Fox News’te yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında Fed’in faiz indirmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, bu toplantıda 25 baz puanlık bir indirim olacağını öngördü. Fox News’e konuşan Hassett, Fed yöneticileri ve bölge başkanlarının son açıklamalarına işaret ederek, “Bence indirmeliyiz ve muhtemelen indireceğiz. Şu anda faiz indirimi yönünde eğilimli oldukları çok daha açık görünüyor” dedi. Hassett, “25 baz puan civarında bir konsensüs varsa, ki öyle görünüyor, o zaman kabul ederim” dedi ve uzun vadede “çok daha düşük bir faiz oranına ulaşmak” istediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı’nın ekonomi danışmanı, Fed başkanlığına aday gösterilip onaylanırsa kaç kez daha faiz indirimi yapabileceği sorulduğunda başkanın görevinin “verilere çok duyarlı” olmak ve faiz oranlarının enflasyon ve istihdam üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirmek olduğunu söyleyerek cevap vermedi. “Başkanın düşündüğü birkaç aday var” diyen Hassett, “Bazı harika insanlarla aynı listede yer almaktan onur duyuyorum. Bakalım nasıl gidecek” diye konuştu.

Trump, onu işaret etmişti

Trump, bu hafta başında Fed başkanlığı için adayını belirlediğini ve bu ismi 2026’nın başında açıklayacağını söylemişti. Son günlerde Hassett’i defalarca öven ve olası adaylığını ima eden Trump, salı günü Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte “Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Size söyleyebileceğim tek şey, onun saygın bir kişi olduğu” ifadelerini kullandı. Trump yönetimi, adaylık süreci ilerlerse, Hassett’in şu anda yürüttüğü Ulusal Ekonomi Konseyi başkanlığı görevini, Hazine Bakanı görevine ek olarak Scott Bessent’e devretme olasılığını tartışıyorlar.