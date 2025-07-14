Analistlerden yeni tahminler geldi: Bitcoin yıl sonunda bu rakama ulaşabilir!

Bugün itibarıyla 122 bin dolar bandını aşıp rekor seviyeye çıkan Bitcoin, Amazon’u geçerek dünyanın en değerli beşinci varlığı oldu. Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 3,18 artarak, 3 trilyon 800 milyar dolara çıktı. Bitcoin hakkında dönemsel ve yıl sonu için yapılan fiyat tahminleri şu şekilde:

Bitcoin için kim ne tahmin ediyor?

ABD merkezli global yatırım firması VanEck’in dijital varlık araştırmaları başkanı Matthew Sigel, yaptığı açıklamada, Bitcoin için 2025 yılı geneli hedef fiyatının 180 bin dolar olduğunu söyledi.

Teknik analiz odaklı araştırmalarıyla bilinen Fairlead Strategies’in kurucusu Katie Stockton ise geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in kısa vadede yüzde 14’lük yükseliş potansiyelinden bahsederek hedefini 134 bin 500 dolar olarak açıkladı.

Finansal piyasalara yönelik analizleriyle bilinen FinancialMagnets, Temmuz ayı için Bitcoin’in baz senaryoda 115 bin dolar, iyimser senaryoda ise 135 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Bernstein hazırladığı analizde, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolara ulaşabileceğini belirtirken, CoinMarketCap, VanEck’in öngörüsünü tekrar ederek 2025 yılı içerisinde 180 bin dolarlık hedefin mümkün olduğunu vurguladı.

Kripto türev borsalarından biri olan Bitget’in araştırma direktörü Ryan Lee, ise Bitcoin’in orta vadede 150 bin dolara kadar ulaşabileceğini söyledi.

ABD merkezli dijital varlık yönetim firması Bitwise ve küresel banka Standard Chartered, 2025 yılı için ortaklaşa yaptığı değerlendirmede Bitcoin’in baz senaryoda 200 bin dolar, ileri düzey kurumsal adaptasyon senaryosunda ise 500 bin dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü.

ABD’li teknoloji analisti Gene Munster, 2025 yılında Bitcoin’in 150 bin dolara ulaşabileceğini ifade etmişti.

MicroStrategy’nin kurucusu ve Bitcoin savunucusu Michael Saylor, Prag’da yaptığı konuşmada çok uzun vadeli beklentisini paylaştı. Saylor, arz sınırının ve dijital kıtlığın etkisiyle Bitcoin’in bir gün 21 milyon dolarlık seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.