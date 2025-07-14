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Borsa haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle 10.358,61 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa haftaya yatay başladı
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Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,14 puan artışla 10.358,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile spor, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.400 ve 10.500 seviyeleri direnç, 10.200 ve 10.100 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda satış baskısı

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti. 

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