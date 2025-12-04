New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 47.922,87 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artışla 6.862,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 artarak 23.507,32 puana yükseldi.



ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesi makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Ülkede dün özel sektör istihdamının azaldığına işaret eden verilerin ardından bugün açıklanan veriler, işsizlik maaşı başvurularının Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Kasım ile biten haftada 191 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan veriler ise ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısının kasımda yıllık yüzde 24 artışla 71 bin 321'e yükseldiğini ortaya koydu.

Fed'in 9-10 Aralık'ta yapılacak yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, yarın açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerinin de yakından takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair haber akışı da izleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Powell'ın yerine geçecek en olası aday olarak görülürken, The Financial Times'ın haberine göre tahvil yatırımcıları Hassett'in Trump'ı memnun etmek için agresif faiz indirimlerine gidebileceği konusunda endişe duyduklarını ABD Hazine Bakanlığına iletti.

Kurumsal tarafta ise Meta'nın hisseleri, Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in metaverse çalışmalarına ayrılan bütçeyi yüzde 30'a kadar azaltmayı değerlendirdiğine dair haberler sonrası yüzde 4 değer kazandı.