Ünlü&Co’dan havacılık sektörü raporu: Hangi hissede tavsiye değişti?

Ünlü & Co, Türk havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde, 2025’te zayıflayan yolcu trafiğinin 2026’da belirgin bir iyileşme göstermesinin beklenmediğini bildirdi.

Türkiye’nin havacılık trafiği 10 aylık dönemde yıllık yüzde 6,6 arttı. Bunun uluslararası yolcuların olduğu kısmında artış yüzde 7 olurken, iç hatta yüzde 6 artış oldu. Önceki yıllara göre yavaşlama dikkat çekti. 2023’te yüzde 18, 2024’te yüzde 8 olan büyüme hızının turizmde TL’nin değerlenmesi ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle gerilediği belirtildi. Yabancı turist girişleri 2025’in ilk 10 ayında yıllık bazda yatay seyretti.

TL’de reel değerlenme baskı oluşturacak

Rapor, 2026’da TL’nin değer kazanma eğiliminin sürmesinin ve turizm ile havacılık sektörünü baskılamasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Havayolu şirketlerinin gelirlerinin büyük ölçüde döviz bazlı olmasına rağmen maliyetlerin daha düşük oranda dövize bağlı olması, 2025’te güçlü TL nedeniyle operasyonel baskı yarattı. Buna karşın Brent petrol fiyatlarının 2024’te 81 dolar seviyesinden 2025 baz senaryosu olan 68 doların altına gerilemesi maliyetleri destekledi. 2026’da yakıt fiyatlarına ilişkin görünüm belirsiz kalırken TL’deki değerlenmenin kârlılık üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Avrupa’da artan rekabet de baskı unsuru

Yolcu gelirlerinde 2026’da ek baskı beklenirken, 2022–23 zirvelerinin ardından normalleşen talep ve kapasite koşullarının sürdüğü, küresel uçak yere çekme sorunlarının 2026’nın ikinci yarısında çözülmesinin ve Avrupalı taşıyıcıların artan rekabetinin baskıyı artırabileceği belirtildi.

THY’de tavsiye değişti, Pegasus ve TAV'da hedef fiyat güncellendi

Ünlü & Co, Türk Hava Yolları’nı "Al"dan "Tut"a indirerek hedef fiyatını 445 TL’den 388 TL’ye düşürdü.

Pegasus için "Al" tavsiyesini koruyarak hedef fiyatını 351 TL olarak belirledi.

TAV Havalimanları için ise “Al” tavsiyesi korunurken hedef fiyat 498 TL’ye yükseltildi.