  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Haftanın dördüncü işlem gününü Avrupa borsaları yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 artışla 578,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 9.710,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 23.882,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselerek 8.122,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 artışla 43.519,07 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,13 düşüşle 1,166 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler arasında finansal işlemleri kolaylaştırmayı ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) daha geniş yetki vermeyi içeren teklif hazırladı.

AB, Meta'nın diğer yapay zeka sağlayıcılarının WhatsApp'a erişimini kısıtlayan politikası hakkında soruşturma açtı.

Borsa Haberleri
New York borsası güne yükselişle başladı
New York borsası güne yükselişle başladı
Yabancıdan 5 ayın en güçlü tahvil alımı
Yabancıdan 5 ayın en güçlü tahvil alımı
Ünlü&Co’dan havacılık sektörü raporu: Hangi hissede tavsiye değişti?
Ünlü&Co’dan havacılık sektörü raporu: Hangi hissede tavsiye değişti?
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor