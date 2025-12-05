Zeray GYO kişi başı kaç lot düşer? Zeray Gayrimenkul lot fiyatı kaç TL? soruları araştırılıyor. Halka arz sürecine katılmak isteyenler eşit dağıtım haberini aldıktan sonra hesaplama yapmaya başladı.

ZERAY GYO KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

Zeray GYO potansiyel yatırımcılara toplamda 156.800.000 lot dağıtımını eşit olarak yapacak. Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler’in aracı kurum olacağı halka arza ilişkin net olmayan lot hesaplaması şöyle:

Katılımcı Sayısı Kişi Başı Lot Kişi Başı Tutar (13 TL)

1.000.000 kişi 156 lot 2.028 TL

1.500.000 kişi 104 lot 1.352 TL

2.000.000 kişi 78 lot 1.014 TL

2.500.000 kişi 62 lot 806 TL

3.000.000 kişi 52 lot 676 TL

3.500.000 kişi 44 lot 572 TL

4.000.000 kişi 39 lot 507 TL

5.000.000 kişi 31 lot 403 TL

NOT: Sadece hesaplamadır. Net bilgi halka arz sürecinin ardından resmi kurum tarafından açıklanacaktır.

ZERAY GAYRİMENKUL LOT FİYATI KAÇ TL?

Zeray GYO halka arz lot fiyatı 13 TL olarak açıklandı. Zeray GYO’nun halka arzında fiyat aralığı olarak 13,00 TL sabit fiyat belirlendi.

Toplam 156,800,000 lot hisse arz edilecek; bunun 116 milyon lotu sermaye artırımı, 40,8 milyon lotu ise ortak satışına ilişkin.

Dağıtım yöntemi “eşit dağıtım” olarak açıklanırken, aracı kurumlar arasında Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alıyor.