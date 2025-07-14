BIST 30’daki 20 hissede yabancı payı yükseldi

Temmuz ayının ilk yarısında yabancı yatırımcının borsadaki büyük hisselere yönelik ilgisinde dikkat çekici bir artış gözlendi. En fazla ilgi Kardemir’de görüldü. Hissede yabancı payı 2.61 baz puanlık artışla %16,73 seviyesine çıktı. Tofaş 2.39 baz puan, Gübre Fabrikaları 2.07 baz puan artışla dikkat çekti. Bu şirketlerdeki yabancı payındaki yükselişler, temmuzda yabancı yatırımcının sanayi ve temel ihtiyaç sektörlerine yöneldiğini gösteriyor. Koç Holding, Sabancı Holding, Akbank ve Yapı Kredi gibi büyük holding ve banka hisselerinde yabancı paylarında ortalama 0.5 ile 1.9 baz puan arasında artış sergilediği görüldü. Koç Holding’teki yabancı payı %44’e, Emlak Konut’ta ise %29’a ulaştı. Bu şirketler istikrar arayan yabancı yatırımcının portföyünü yeniden yapılandırdığı hisseler arasında yer aldı.

Sınırlı geri çekilmeler yaşandı

Enka İnşaat, Türk Telekom, Migros ve Koza Altın gibi hisselerde 0.3 ile 0.9 baz puanlık düşüşler gözlendi. Pegasus yüzde 0.97 baz puanla en yüksek düşüş yaşayan hisse oldu. Bu geri çekilmeler kısa vadeli kâr realizasyonlarıyla ilişkilendirilebilir.

Banka hisselerinde ayrışma belirgin

Yapı Kredi ve Akbank’ta yabancı ilgisi artarken, Garanti ve İş Bankası hisselerinde hafif düşüşler gözlendi. Bu durum yabancı yatırımcının banka tercihlerini yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Sektörel bazda iç dinamiklerin etkisiyle farklılaşan eğilim dikkat çekiyor

ZEYNEP’E SOR

PD/ESAS FAALİYET KÂRI MI, PD/NET SATIŞ MI?

PD/Esas Faaliyet Kârı; sürdürülebilirlik, kâra ve kâr kalitesine odaklanma. Zararda kulanılamama, yanıltıcılık, farklı uygulama, değişkenlik.

PD/Net Satış; kâra bağlı olmama, zararda kullanılma, sektörel ciro analizi, kapsayıcılık. Kârı yansıtmama, ayrım yapmama, kârlı şirketlerde yetersizlik.

İlk çeyrekteki güçlü bağlantılar ikinci çeyrekte yavaşladı. İkinci yarıda ivme tekrar artmalı

Aselsan’ın yeni sipariş alma hızını nasıl görüyorsunuz? Sizce yıl sonuna kadar ne olur? / Mustafa Kıvrak

Mustafa, Aselsan 2025’in ilk yarısında toplam 73,4 milyar TL tutarında yeni iş bağlantıları açıkladı. Bu rakam, şirketin 2024 sonundaki 132,3 milyar TL’lik satış gelirinin yaklaşık %55,5’ine karşılık geliyor. Paylaşılan anlaşmaların büyük bölümü yılın ilk çeyreğinde gelirken, ikinci çeyrekte belirgin bir yavaşlama gözlendi. Yaşanan ivme kaybının yılın ikinci yarısında aşılması gerekiyor. Diğer taraftan artan jeopolitik riskler karşısından ülkelerin savunma sanayisine yönelik harcama programlarında belirgin bir büyüme olması olası beklentiler arasında yer alıyor. Böylesi bir gelişme, Aselsan’ın gelirlerini destekleyecektir.

Ortağı olduğu holding Levent’teki taşınmazı sattı. Gelirden dolaylı yoldan ve sınırlı yararlanacak

Eczacıbaşı’nın Levent’teki binasının satılmasından Eczacıbaşı İlaç ne ölçüde yararlanacak? / Duygu Tokdemir

Duygu, Eczacıbaşı Holding’in Levent’teki 193 Ofis Binası’nı 2,25 milyar TL + KDV bedelle satması, portföy rotasyonu ve nakit yönetimi açısından grup düzeyinde stratejik bir karar olarak görülüyor. Ancak Eczacıbaşı İlaç, bu taşınmazın doğrudan sahibi değil. Şirketin, holdingdeki payı %37,28 seviyesinde. Dolayısıyla satıştan elde edilecek nakit doğrudan Eczacıbaşı İlaç’a değil, dolaylı olarak ve sınırlı ölçüde yansıyacak. Eczacıbaşı İlaç’ın geçen yıl satış geliri 9,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Bu bağlamda, Levent’teki satıştan Eczacıbaşı İlaç’a dolaylı yoldan düşecek pay, kârlılığına belirgin bir etkisi olmayacaktır.

YATIRIM FONLARI

QNB Portföy’ün FUB fonu eurobonda dayalı stratejisiyle kazandırmak istiyor

Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), portföyünün %78’ini kamu, %7’sini ise özel sektör eurobond’larına yatırarak döviz bazlı sabit getirili ürünlere odaklanıyor. Portföyde ayrıca devlet tahvili (%3,7), nakit teminatlar (%2) bulunurken, dolar bazlı pozisyonlar ön planda tutuluyor. 774 milyon TL fon büyüklüğüne ve %13,3 doluluk oranına sahip olan FUB’un yatırımcı sayısı 2.392 oldu Yılbaşından bu yana %19,84, son bir yılda ise %31,69 getiri sağladı. Düşük volatilite (4) ve 6 risk düzeyiyle birlikte, döviz cinsinden sabit getiri arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek özelliği taşıyor. Kur riskine karşı pozisyon almak isteyenlerin değerlendirebileceği fona haziran ayında 30,9 milyon TL nakit girişi olurken temmuz ayının ilk yarısında 52 milyon TL nakit çıkışı gözlendi.

TAHVİL

Çağdaş Faktoring, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

Çağdaş Faktoring, nitelikli yatırımcılara 11 Temmuz 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 192.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 10 Temmuz 2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

11Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,56 seviyesinde bulunuyor. Şirketin çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFCGDF72621 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Hindistan’daki güvenlik izinlerinin kaldırılmasına ilişkin davası reddedildi. Temyize gidiyor

Çelebi Hava Servisi, Hindistan’daki bağlı ortaklıkları Celebi Airport Services ve Celebi Delhi Cargo’nun güvenlik izinlerinin iptali üzerine açtığı davada olumsuz karar aldı. Hindistan idaresi tarafından güvenlik izinlerinin kaldırılmasına ilişkin kararın iptali talebiyle mahkemeye yaptığı başvuru reddedildi. Şirket gerekçeli kararın tebliği ile temyiz yoluna başvuracağını bildirdi. Hindistan, yabancı şirketler için büyüyen bir havacılık pazarı olmakla birlikte, bürokratik ve düzenleyici süreçlerde yüksek derecede millî güvenlik hassasiyetine sahip. Havalimanı işletmeciliği ve kargo yönetimi gibi güvenlik odaklı faaliyet alanlarında ciddi kısıtlamalara gidebilmekte. Çelebi’nin davayı temyize taşıma kararı ise hak arayışının sürdüreceğini gösteriyor.

BAREM AMBALAJ

Konya Ereğli’de kağıt fabrikası yatırımı test aşamasına geldi. Deneme üretimi ise ağustosta

Barem Ambalaj, Konya Ereğli OSB’de yürüttüğü kağıt fabrikası yatırımında önemli bir eşiğe ulaşarak montaj aşamasını tamamladı. Basınç, su çevrimi, elektro-mekanik ve fonksiyon testleri ise sürüyor. Yapılan testlerin ardından ağustos ayında deneme üretimine geçilmesi planlanıyor. Öte yandan aynı sahada kurulan kojenerasyon tesisinin inşaat ve montaj çalışmaları da devam ediyor. Kağıt ve ambalaj sanayi; sanayi üretimi ve perakende tüketimi ile doğrudan ilişkili olup, özellikle yerli üretimin dışa bağımlılığını azaltmadaki rolü açısından stratejik kabul ediliyor. Bu alanda entegre tesis yatırımları, üretim maliyetlerini düşürmek ve tedarik zincirini kısaltmak bakımından avantaj sağlıyor. Kojenerasyon tesisleri ise, üretim sahasında enerji verimliliğini artırıyor.

AKSA ENERJİ

Özbekistan’daki kombine çevrim santralini 7 ayda tamamladı. Dolar bazlı gelir elde edecek

Aksa Enerji, Özbekistan’ın Talimercan kentinde doğal gaz kombine çevrim santralini tamamlayarak devreye aldı. Proje, Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU ile imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirildi. Santral, 7 ayda basit çevrimle 396 MW’a ulaşırken, buhar türbinlerinin devreye alınmasıyla tam kapasite olan 430 MW’a erişti. Böylece şirketin ülkedeki toplam kurulu gücü 1.220 MW’a çıktı. Aksa Enerji’nin projeyi kısa sürede tamamlaması ve dolar bazlı satış garantisi elde etmesi, şirketin uluslararası büyüme stratejisini sürdürdüğünü gösteriyor. Özbekistan’daki bu güç artışı, şirketin global ölçekli enerji üretiminde güvenilir bir oyuncu hâline gelmesini destekliyor. Ayrıca bedelsiz doğalgaz temini ve sabit döviz bazlı gelir modeli, önemli bir avantaj sağlıyor.