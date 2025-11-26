11’i zarar açıklarken biri 1,4 milyar TL kârda

BIST Orman Kağıt Basım Endeksi’ndeki 17 şirketten 11’i zarar açıkladı. En yüksek zararı yaşayan şirketin kaybı 1,8 milyar TL’yi buldu. Kâr açıklayan 6 şirketten biri 1,4 milyar TL ile öne çıktı.

Orman, kâğıt ve basım şirketlerinin dokuz aylık sonuçları sektör endeksinde ciddi ayrışmanın olduğunu söylüyor. Toplam 17 şirketin yer aldığı grupta yalnızca 6 şirket kâr açıklarken, zarar tarafındaki 11 şirketin büyüklüğü sektördeki dengesiz görünümü artırdı. Şirketlerden birinin 1,4 milyar TL’ye ulaşan kârı ile diğerinin 1,8 milyar TL’ye yaklaşan zararı dikkat çekiyor. Aynı endeks içinde iki uçta geniş bir bant söz konusu. BIST Orman Kağıt Basım Endeksi’nde yer alan Doğanlar Mobilya dokuz aylık dönemde 1,8 milyar TL zarar açıkladı. Tutar, içinde yer aldığı endekste en yüksek dönem sonu zarar anlamına geliyor. Satışlarını %13 gerileten firma, maliyet ve giderlerini kontrol edemeyince esas faaliyetlerden zarara döndü. Buna finansman giderleri de ilave olunca dönem sonu zararı daha da büyüdü. Kartonsan 780 milyon TL zarar ile en fazla zarar açıklayan bir diğer şirket. Dokuz aylık dönemde satışlarını %24 düşürürken esas faaliyetlerden ötürü 1,16 milyar TL zarar yazdı. Ertelenen vergi kalemiyle negatif tablo azalsa da geride kalan iki yılda zarar üreten yapı sürüyor. Hisse 5 yıl önceki fiyatın %17 altında duruyor.

Kârı yüksek olan

Mayıs 2024’te borsaya gelen Lila Kağıt, dokuz aylık dönemde 1,4 milyar TL ile sektörde en yüksek kârı açıkladı. Satışlarını %18 düşürmesine rağmen 525,5 milyon TL sabit kıymet satışından elde ettiği gelir, dönem sonu kârın %8 artmasında belirleyici oldu. Hisse, halka arz fiyatının altında işlem görüyor.

ZEYNEP'E SOR

KISA VADE Mİ, UZUN VADE Mİ?

Kısa Vade; hızlı sonuç, fırsat imkanı, likidite, esneklik, tatmin. Yüksek risk, volatilite bağımlılığı, sürdürülemezlik, zaman baskısı, duygusal hata.

Uzun Vade; bileşik etki, düşük stres, değer odaklılık, sürdürülebilirlik. Zaman maliyeti, fırsat kaçırma, sabır, makro risk, yanlış seçim riski.

Dokuz aylıkta dönem sonu kârı düştü. Yönetim yıl bitmeden kârın normalleşmesini bekliyor

Doğuş Otomotiv’in yıl sonu öngörüleri nelerdir? Öğrenebilir miyim? Mesut Özkan

Mesut, Doğuş Otomotiv’in dokuz aylık sonuçları, gelir tarafında sınırlı bir artış olmasına rağmen kârlılıkta belirgin bir gerileme yaşandığını gösteriyor. 170 milyar TL gelirle %6 büyüyen şirket, FAVÖK’te %31 ve net kârda %37 düşüş yaşadı. Mevcut tabloya rağmen, iştiraklerden gelen 1,3 milyar TL’lik katkı konsolide sonuçların daha dengeli görünmesini sağlıyor. Yönetim tek seferlik etkenlerin giderilmesiyle kârlılığın yıl bitmeden normalleşmesini öngörüyor. Yoğun talep ortamı ve iştirak katkılarının sürmesi, yıl kapanışında sonuçların daha istikrarlı bir tabloya oturabileceğini düşündürüyor. Hisse, son bir yılda yatay hareket ediyor.

Şubat 2024’ten beri yatay kanalda yukarı aşağı salınıyor. Son çıkışı bu kapsamda görmeli

Migros’taki son bir aydaki çıkışın sebebi dağıttığı kâr payı mı? İhsan Durmaz

İhsan, Migros’un çıkışı temettü ödemesinden yaklaşık bir hafta sonrasına denk gelse de hareketin nedeni olarak doğrudan kâr payı dağıtımını görmemeli. 17 Ekim sonrasında hissede görülen toparlanma, 1,5 yıldır baskılanan fiyatın taban seviyelerden gerçekleştirdiği dalgalanmayla alakalı. Temettü açıklaması yatırımcı ilgisini artırmış olsa da fiyat hareketinin yapısı temettünün, algıyı destekleyen yardımcı bir unsur niteliğinde duruyor. Şubat 2024’ten bu yana hisse arada taşmalar yaşasa da 390- 546 TL fiyat aralığında gidip gelmeler yaşıyor. Aşağıda alıcılar yukarıda satıcılar hareketleniyor. Son çıkışı da bu kapsamda okumalı.

YATIRIM FONLARI

TAL fonu %30,25 ile altın fonların ortalamasının gerisinde

Atlas Portföy’ün Altın Katılım Fonu (TAL), toplam 30,1 milyon TL büyüklüğe sahip ve son iki ayda küçülüyor. Portföyün %74,63’ü kıymetli madenlerde, %9,09’u BYF’lerde, %7,73’ü diğer fon paylarında yer alıyor. Kasımda fondan 16,3 milyon TL nakit çıkışı yaşandı. Yatırımcısı 816’ya gerilerken doluluk oranı %1,25 oldu. Ölçeği küçük ve hareketler daha oynak bir yapıya sahip. Portföyünün ağırlığını altın ve altına dayalı varlıklara ayırıyor. Yüksek dalgalanmaya açık ve altın temelli korunma arayanlara hitap ediyor. Son altı ay getirisi %30,25 ile altın fonların ortalaması %34,41’in altında duruyor. Genel olarak altın temalı fonlarda yön, küresel fiyatlamalara duyarlılıkla şekilleniyor. Yıllık %1,50 yönetim ücreti ile 37 fon arasında ortalama üstü duruyor. Altın fonlarda ücret %0,30 ile %2,10 arası değişiyor.

TAHVİL

Altınkılıç Gıda, %57,06 bileşik faizle 80 milyon TL borçlandı

Altınkılıç Gıda, 24.11.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 80.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %50,50, bileşik faiz oranı ise %57,06 olarak belirlendi. 178 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 21.05.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %24,63 düzeyinde.

%50,5 YILLIK BASİT FAİZ

24 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,31 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Altınkılıç Gıda sunduğu %50,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 11,19 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFALTK52615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MAKİM MAKİNA

Hassas döküm alanında 2,74 milyon euroluk yeni sipariş aldı. Tutar gelirin %10’u seviyesinde

Makim Makina, hassas döküm alanında yurt içi bir müşteriden 2.743.100 euro tutarında sipariş aldı. Tutar geçtiğimiz yıl elde ettiği gelirin %10,2’sine denk geliyor. Anlaşma kapsamındaki ürünler 2026 temmuz ayına kadar teslim edilecek. Hassas döküm, savunmadan otomotive kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Yüksek tolerans gerektiren parçaların üretiminde tercih edilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu üretim tipi, kalite tutarlılığı ve seri üretime uygunluğu nedeniyle sanayi firmalarının tedarik zincirinde önemli bir yere sahip. Firmanın aldığı sipariş, şirketin pazardaki konumunu ve müşteri portföyünü güçlendirdiğini gösteriyor. Şirket dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %8, esas faaliyet kârını %77 düşürürken dönem sonunda 27,8 milyon TL zarar açıkladı.

EMLAK KONUT GMYO

Suudi Arabistan’da ilk projesinin ön sözleşmesini imzaladı. Proje büyüklüğü 400 milyon dolar

Emlak Konut GMYO’nun Riyad merkezli bağlı ortaklığı Emlak Konut Global, Suudi Arabistan’da ilk projesini hayata geçiriyor. Şirket, Belediye ve Konut Bakanlığı’na bağlı NHC ile yaklaşık 400 milyon dolar büyüklüğündeki Hayat Mekke projesinin ön sözleşmesini imzaladı. Mekke giriş koridorunda yer alacak proje; 1.014 villa, ticari alanlar, eğitim yapıları, ibadethaneler ve geniş sosyal donatılardan oluşacak. Büyük ölçekli konut projeleri Körfez bölgesinde hızla artan nüfus, modernleşme programları ve konut talebi nedeniyle devlet destekli olarak geliştiriliyor. Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan gelir paylaşımı modeli projelerin finansman riskini azaltırken satış sürecine esneklik sağlıyor. Emlak Konut, proje ile tecrübesini Körfez pazarına taşıma imkanı bulacak.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Uçuş kontrol sistemlerinin tedariki için TUSAS ile anlaştı. Teslimatlar 2026 ve 2027’de olacak

SDT Uzay, TUSAŞ ile hava platformlarında kullanılacak Aktif Uçuş Kontrol Alt Sistemlerinin tedariki için toplam 800.000 dolar tutarında sözleşme imzaladı. Ürün teslimatlarının 2026 ve 2027 yılları arasında yapılması planlanıyor. Şirket, sözleşmenin kapsamının teknik bileşenlere yönelik olduğunu ve takvimin önceden belirlendiğini belirtti. Aktif uçuş kontrol alt sistemleri, modern hava araçlarında uçuş stabilitesinin sağlanması ve kontrol yüzeylerinin hassas yönetimi açısından önem taşıyor. Havacılık sektöründe bu tür alt sistemlerin yerli üretimi, hem dışa bağımlılığı azaltmakta hem de uzun vadeli proje maliyetlerinin düşürülmesine katkı vermekte. SDT Uzay’ın bu anlaşması, hava platformlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin güçlendiğine işaret ediyor.