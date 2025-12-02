3,75 puanla alır gibiler 9,94 puanla satıyorlar

Borsa satış ağırlıklı bir haftayı geride bırakırken yabancılar da satış yönlü işlemlerle öne çıktı. 20–27 Kasım günleri arasında 6 hissede paylarını 2,53 puan ve üzerinde yükselttiler. En yüksek seviye ise 3,75 puanda kaldı. Buna karşılık 10 hissede yabancı payının 2,51 puanın üzerinde azalması ve en sert düşüşün 9,94 puana ulaşması haftanın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Yabancılar, Vişne Madencilik hissesinde paylarını 9,94 puan azaltarak %8,58’e geriletti. Bir önceki hafta alım tarafında dururlarken, bu defa ciddi miktarda satış gerçekleştirdiler. Şubatta borsaya gelen hisse, hızlı bir çıkışla 1 Ağustos günü en yüksek 859,50 TL’yi test etti. Ekimde ivme azalsa da ağustostan bu yana düşüş sürüyor. Şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %6 geriletirken esas faaliyet kârını %93 azalttı.

En fazla satış yaptıkları bir diğer hisse Çağdaş Cam’da payları 3,46 puan azalarak %0,22’ye geriledi. Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %12, esas faaliyet kârını %22 ve dönem sonu kârını %21 düşürdü. Hisse, 29 Ağustos günü en yüksek seviyesi 48,80 TL’nin ardından arada yukarı tepkileri olsa da satıcılı piyasada hareket ediyor.

En fazla aldıkları hisse

Alım noktasında fazla istekli olmayan yabancılar, 20-27 Kasım tarihleri arasında en yüksek pay artışını 3,75 puanla Marmara Holding hissesinde gerçekleştirdi. Eylülde borsaya gelen ve üç hafta tavan serisiyle 8,12 TL’ye kadar yükselen hisse, sonrasında sürekli satışlarla geriledi. Şimdilerde de ilk işlem fiyatı seviyelerinde.

ZEYNEP'E SOR

HIZLI ALIM MI, SAKİN BİRİKİM Mİ?

Hızlı alım; fırsat yakalama, dinamiklik, hızlı sonuç, aktif kontrol, heyecan. Hata riski, volatilite bağımlılığı, yıpranma, ek maliyet, davranışsal tuzak. Sakin birikim; disiplin, düşük stres, bileşik etki, sürdürülebilirlik. Yavaş büyüme, fırsat kaçırma, sıkıcılık, düşük esneklik, disiplin zorunluluğu.

Portföyündeki RES’i satmak üzere anlaştı. Kaynak yaratarak bilançosunu güçlendirecek

Zorlu Enerji’nin elindeki RES’i satmasının gerekçesini öğrenebilir miyim? / Onur Dalgan

Onur, şirketlerin portföylerinde zaman zaman satışa gitmesi, gözlenen bir durumdur. Böylesi yaklaşımlar nakit akışını güçlendirmek ve yatırım alanlarını sadeleştirmek açısından gündeme gelebilmekte. Zorlu Enerji de bağlı ortaklığı Gökçedağ RES’i satmak üzere anlaştığını duyurdu. Şirket, portföyündeki varlığı nakde çevirerek yeni yenilenebilir projelere kaynak yaratmak ve bilançonun daha güçlü hale gelmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini söylüyor. Geçtiğimiz yıl zarar eden Zorlu, bu yılın dokuz aylık döneminde de 4,5 milyar TL zarar yazdı. Satışın merkezinde mali yapıyı güçlendirmeye yönelik çabanın öne çıktığı söylenebilir.

Fiyatı temmuzdaki zirvenin ardından geriledi. Aynı sürede geri alımlar olsa da sınırlı kaldı

Mavi’de temmuzdan beri geri alım varken hisse düşüyor. Neden böyle? /Emre Yıldırım

Emre, haziranın sonunda itibaren Mavi hissesinde başlayan geri alımlar, düzenli aralıklarla bu güne kadar sürdü. Hissenin fiyatı da temmuzda zirvesi 45,60 TL’yi test ettikten sonra önceleri bir direnç gösterse de sonrasında özellikle de eylülden itibaren yönünü aşağı çevirdi. Bu durum, geri alımın tek başına fiyat davranışını belirlemediğini ve piyasa dinamiklerinin daha baskın geldiğini gösteriyor. Her ne kadar geri alımlar fiyatı destekleyen bir unsur olsa da etkisi, işlem büyüklüğü ile piyasa likiditesi arasındaki ilişkiyle doğrudan bağlantılı. Geçen sürede sermayenin %1,37’si geri alınırken, fiyatı yukarı çevirecek güce ulaşamadı.

YATIRIM FONLARI

ZTG tarım fonu, Gıda Endeksi eksideyken %1,8 yükseldi

Ziraat Portföy’ün Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu (ZTG), geçtiğimiz ağustostan bu yana işlem görüyor. Fon, kasımda 12,8 milyon TL’ye gerileyerek önceki aya göre küçüldü. Portföyün %46,39’u yabancı hisselerden, %41,01’i yatırım fonu paylarından ve %12,59’u ters repodan oluşuyor. Kasımda 1,9 milyon TL nakit çıkışı yaşanırken yatırımcı sayısı 343’e çıktı. Bu durum nispeten büyükler çıkarken küçüklerin geldiğini işaret ediyor. ZTG, tarım ve gıda temalı yerli ve yabancı fonlara dağılan yapısıyla orta risk düzeyine uygun yatırımcıları hedefl iyor. Son üç ayda %1,77 getiri oluştururken bu süre içinde BIST Gıda Endeksi %4,73 geriledi. Tarım Gıda Fonlarında en yüksek getiri ise %5,83 oldu. Fon yıllık %2 yönetim ücretiyle 11 fon arasında ortalama altı duruyor. Tarım Gıda Fonlarda ücret %1,75 ile %2,90 arası değişiyor.

TAHVİL

Ereğli Tekstil, TLREF+%3 faizle 777,4 milyon TL borçlandı

Ereğli Tekstil, nitelikli yatırımcılara yönelik 28.11.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 777.350.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %3 düzeyinde bulunuyor. 364 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 27.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

28 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,38 seviyesinde bulunuyor. Ereğli Tekstil’in verdiği %3 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFERTTK2610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

Yurt dışında 75,8 milyon euroluk GES için protokol imzalandı. Sözleşme imzalanınca başlıyor

Yeo Teknoloji, yurt dışında yürütülen bir proje kapsamında yabancı bir müşteriyle 75.769.139 euroya anahtar teslim güneş enerjisi santrali (EPC) inşasına ilişkin bağlayıcı protokol imzaladığını açıkladı. Finansman süreci tamamlandığında EPC sözleşmesinin imzalanacağı ve projenin resmen başlatılacağı ifade edildi. GES projelerinde EPC (Engineering–Procurement– Construction) modeli, tasarımdan tedarike ve inşaata kadar tüm sürecin tek bir yüklenici tarafından üstlenildiği entegre bir yapıyı ifade ediyor. Model özellikle büyük ölçekli yatırımlarda hem takvim hem maliyet yönetimini kolaylaştırıyor. Yurt dışı EPC projeleri, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla arttığı ülkelerde teknoloji ve mühendislik ihracatı açısından önemli bir alan oluşturuyor.

ÖZAK GMYO

Beşiktaş’taki kentsel dönüşüm alanı için mülk sahipleriyle görüşüyor. Süreç halen devam ediyor

Özak GMYO, Beşiktaş’ta kentsel dönüşüm sürecinde bulunan bir alanla ilgili geçtiğimiz eylül ayından bu yana görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Açıklamada görüşmelerin yoğunlaştığını, sürecin devam ettiğini ve önemli bir gelişme halinde ayrıca duyuru yapacağını dile getirdi. Kentsel dönüşüm projeleri, yüksek gayrimenkul değerine sahip bölgelerde mülk sahipleriyle yapılan mutabakatların niteliğine göre şekillenmekte. Uzun müzakereler, imar ve proje çalışmaları nedeniyle süreç belirsizlikler barındırabiliyor. Erken aşama bildirimler, projenin potansiyel ölçeğine dair ön sinyal niteliği taşısa da netleşmiş bir finansal sonuç içermediğini not etmek gerekir. Özak GMYO’nun Beşiktaş’ta yürüttüğü görüşme, konum itibarıyla yüksek değerli bir projeye işaret ediyor.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

Pegasus Hangar Projesini bağlı ortaklığı ile birlikte üstlendi. İş 12 ay içinde tamamlanıyor

Birleşim Mühendislik, bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Pegasus Hangar ve Yardımcı Tesisler Etap-1 Projesindeki mekanik ve elektrik tesisat işlerini üstlendiğini duyurdu. Toplam bedelin 1.260.765.000 TL olduğu ve 12 ay içinde tamamlanacağı ifade edildi. Havalimanı hangar projeleri, büyük ölçekli altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Bu tür işler hem mekanik hem de elektrik sistemlerinde yüksek mühendislik gerektiriyor. Taahhüt şirketleri için havacılık projeleri, referans niteliği taşıdığı kadar uzun vadeli iş hacmini de destekler. Birleşim Mühendislik’in bu sözleşmesi, şirketin üstlendiği projelerin ölçeğini büyütmesine katkı sağlayacak. Firma, dokuz aylık dönemde gelirini %26 geriletirken dönem sonunda zarar yazdı.