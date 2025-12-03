Sekizi de kazandırdı ilkinin getirisi %446

BIST 100 Endeksi son altı ayda %23,25 oranında yükselirken BIST Finansal Kiralama Endeksi (XFINK) %164,96 ile onun hayli üzerinde bir performans sergiledi. Sektörün tüm hisselerinin artıda olduğu bu süreçte 20 Kasım’da işlem görmeye başlayan Vakıf Faktoring’in altı aylık verisi olmadığı için ayrı tutmak gerekiyor. Endeksteki 8 hissenin ikisi altı ayda %190’ın üzeri yükseliş kaydederken, listenin zirvesindekinin getirisi %446’yı aştı. Bu sürede en düşük artış %11,31’de kaldı.

Yükselişi en fazla olan

Creditwest Faktoring son altı ayda %446’lık oranla XFINK içinde en fazla yükselen oldu. Uzun süre yataydaki dalgalı hareket, temmuzdan itibaren yerini güçlü bir yükselişe bıraktı. Firma, dokuz aylık dönemde faktoring gelirini %70, dönem sonu net kârını %205 artırdı. Hızlı çıkış hissenin çarpanlarını da aynı ivmeyle yükseltti. Destek Finans, altı ayda %198,8 ile en fazla çıkan ikinci hisse oldu. Şubatta ilk açılışını tavandan 51,65 TL’den gerçekleştirirken yüksek ilgiyle yükselişi sürdü.

Eylülde kâr realizasyonu etkili olsa da ekimin ortasında tekrar yukarı yöneldi. Hissede Tera Portföy’ün TLY ve TMV fonlarının alımları dikkat çekiyor.

Çıkışı zayıf kaldı

XFINK içerisinde en düşük getiriyi %11,31 ile Garanti Faktoring gerçekleştirdi. En yüksek seviyesini Nisan 2024’te 42,60 TL ile test ederken arada geçen zaman diliminde bir daha bu seviyeleri göremedi. Son yukarı atağı Nisan 2025’te 37,72 TL’ye kadar sürse de devamı gelmedi ve satışlarla birlikte geriledi.

ZEYNEP'E SOR

FİZİKİ ALTIN MI, DİJİTAL ALTIN MI?

Fiziki altın; somut, kontrol, evrensel kabul, bağımsız erişim, uzun ömür. Saklama sorunu, yavaş likidite, taşıma riski, işçilik farkı, sınırlı bölünebilirlik.

Dijital altın; likidite, düşük maliyet, bölünebilirlik, kolay erişim, güvenli saklama. Kurum riski, sistem bağımlılığı, sınırlı çekim, teknoloji riski.

Avrupa’da sekiz ülkede yapılanmasını tamamladı. Satış ve servis ağı aktif çalışıyor

Otokar’ın Avrupa pazarında büyüdüğü bilgisi ne derece doğru öğrenebilir miyim? /Beyza Sarı

Beyza, Otokar’ın yöneticilerinin basına yansıyan açıklamalarına göre, şirketin Avrupa pazarındaki görünürlüğünde bir artış söz konusu. Firmanın 8 Avrupa ülkesinde yapılanmasını tamamladığı satış ve servis ağının aktif çalıştığı belirtilirken kamyon grubunda Avrupa’ya ihracatın başladığı ifade edildi. Bilgiler, şirketin kıta genelinde operasyonel bir baz oluşturduğunu ve pazar erişimini genişlettiği anlaşılıyor. Yurt dışı açılımlarda operasyonel yapı kurmak ve satış hacmini kalıcılaştırmak önemli iki husus. Şirket dokuz aylık dönemde gelirini %8 artırarak 30,9 milyar TL’ye çıkarsa da dönem sonunda 436,3 milyon TL zarar yazdı.

Gelir ve kârı büyüyor. Bunda istikrarlı şekilde şube sayısını artırmasının etkisi var

Piyasaların daraldığı bir dönemde Tab Gıda nasıl oluyor da gelir ve kârını artırabiliyor?/ Yunus Kılınç

Yunus, sıkışan bir piyasada Tab Gıda’nın hem gelir hem de net kârını artırabilmesi, şirket özelinde talebi koruyan unsurlarla açıklanabilir. Firma, dokuz aylık dönemde satışlarını %12 artırırken net kârını %23 yükseltti. Buna karşın esas faaliyet kârındaki %5’lik gerileme, büyümenin tamamen kârlılık odaklı olmadığını; ölçek ve hacim etkisiyle desteklendiğini gösteriyor. En belirgin fark da restoran ağındaki genişlemede gözleniyor. Yıl başından bu yana 165 restoran açılması, toplamda 1.975 noktaya ulaşılması ve özellikle franchise adetlerinin artması, gelir tabanını genişleterek zayıf talep koşullarındaki negatif etkiyi sınırlıyor.

YATIRIM FONLARI

RHI fonunda getiri zayıf kalınca yatırımcısı azaldı

Re-Pie Portföy’ün yönettiği Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (RHI) 11,74 milyon TL büyüklüğe gerilerken, eylülden bu yana daralıyor. Portföyün %95,60’ı hisse senetlerinden, %4,40’ı para piyasası araçlarından oluşuyor. Eylülden bu yana nakit çıkışı gözleniyor. Kasımda 2,5 milyon TL çıkış yaşandı. Bu durum talepte zayıfl amaya işaret ederken yatırımcı sayısı 193’e geriledi. Fon, yerli hisse senetlerine odaklanan ve yüksek dalgalanmayı göze alabilen yatırımcıları hedefl eyen bir yapıya sahip. Geçtiğimiz nisandan bu yana işlem görüyor. Son altı ayda %17,01 getiri üretti. Söz konusu oran, hisse yoğun fonların %28,91 ortalamasının hayli gerisinde kaldı. Portföyündeki en büyük pozisyon TKFEN, TRMET, MERCN, LOGO ve AKBNK hisselerinde. Yıllık %2 yönetim ücretiyle 207 hisse fonlar arasında ortalamalarda duruyor.

TAHVİL

Kent Finans, piyasadan TLREF+%3,75 faizle 81,3 milyon TL borçlandı

Kent Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 01.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 81.300.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + %3,75 düzeyinde bulunuyor. 183 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

1 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,41 seviyesinde bulunuyor. Kent Finans’ın verdiği %3,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFKNTF62619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ASTOR ENERJİ

TEİAŞ’a yönelik ürettiği transformatörlerin önemli bir kısmını teslim etti. Üretim sürüyor

Astor Enerji, TEİAŞ’ın geçtiğimiz nisanda düzenlediği 3.040.480.000 TL tutarındaki üç ayrı ihalesi kapsamında ürettiği bir kısım transformatörü teslim ettiğini duyurdu. Teslim edilen ürünlerin toplam bedeli 1.538.016.000 TL olurken, ihale kapsamındaki diğer ürünlerin üretimi de sürüyor. Türkiye’de iletim altyapısını güçlendirme yatırımları giderek artıyor. Yüksek kapasiteli transformatörler şebekenin yük yönetimi, gerilim seviyeleri ve güvenliği açısından kritik role sahip. TEİAŞ ihaleleri, sektörün en büyük ölçekli ekipman alımlarını oluştururken, üretici firmalar için uzun vadeli iş hacmi yaratıyor. Astor Enerji’nin önemli bir kısmını tamamladığı bu teslimatlar, şirketin üretim kapasitesinin yüksek adetli kamu projelerini karşılayabildiğini gösteriyor.

SUR TATİL EVLERİ GMYO

Antalya projesinde tip değişikliğine gitti. Dönüşümle bağımsız bölüm ve devremülk sayısı arttı

Sur Tatil Evleri GMYO, Antalya Devremülk Projesi’nde satış hızını artırmak amacıyla 3+1 ve 2+1 dairelerin bir kısmının 1+1’e dönüştürülmesine yönelik tadilat ruhsatlarını aldı. Değişiklikle projedeki bağımsız bölüm sayısı 1.580’e, devremülk sayısı da 67.248’den 75.504’e yükseldi. Şirket, satış hızındaki artışın ciroya yaklaşık 200 milyon TL ek katkı sağlayacağını belirtiyor. Gayrimenkul projelerinde tip değişikliği, hedef kitlenin talep yapısına göre satışları hızlandırabilmekte. Özellikle tatil, devremülk ve kısa dönemli konaklama odaklı projelerde daha küçük metrekareli birimler, erişilebilir fiyat avantajı sayesinde daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Böylece hem stok dönüş hızı artıyor hem de proje finansmanı daha öngörülebilir hale geliyor.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG YEKA

2025 yarışmasında Bolu-GES projesi için en uygun teklifi verdi. İmza için davet bekliyor

Ecogreen Enerji Holding’in bağlı ortaklığı Ecogreen Elektrik, YEKA 2025 yarışmalarında 50 MWe kapasiteli Bolu-GES projesi için 3,25 Eurocent/ kWh elektrik satış fiyatı ve 44.000 euro/MWe katkı payı ile en olumlu teklifi verdiğini açıkladı. Bakanlığın sözleşme davetinin ardından imza süreci başlatılacak. YEKA modelinde güneş enerjisi yatırımları, düşük birim enerji fiyatları ve belirlenen katkı payı üzerinden rekabetçi teklifl erle şekilleniyor. 50 MWe gibi orta ölçekli bir kurulum, şirketler için hem maliyet etkin hem de uzun süreli elektrik üretim garantisi içeren önemli bir varlık niteliği taşıyor. Ecogreen Enerji Holding’in yarışmada en uygun teklifi vermesi, şirketin güneş enerjisindeki kapasitesini büyütme hedefi açısından güçlü bir adım olarak nitelendirilmeli.