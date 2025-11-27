Gelir 85 şirkette arttı düşüş 145’ine yayıldı

BIST Sanayi Endeksi’nde yer alan 238 şirketin dokuz aylık satış performansı ayrıştı. Şirketlerden 85’i gelirlerini artırırken 145’i düşüş yaşadı. En yüksek artış %173’ü buldu. En sert gerileme %87’ye vardı.

BIST Sanayi Endeksi’nin dokuz aylık satış verileri, geniş bir dağılıma yayılan artış ve düşüşlerin bir arada izlendiği bir tablo ortaya koyuyor. Endekste yer alan 238 şirketten 85’i satışlarını artırırken, 145’i düşürdü. Bu dönemde en yüksek gelir artışı %173’e çıkarken, en sert düşüş %87’ye indi. Veriler sektörün zor bir süreçten geçtiğinin ipuçlarını veriyor. Sanayi sektöründe yer alan Bağfaş dokuz aylık dönemde satışını %173 artırarak 4,1 milyar TL’ye çıkardı. Bu gelişme şirketin hem esas faaliyetlerinden hem de dönem sonunda zarardan kâra dönmesini sağladı. Fiyatı ise ağustosta test ettiği 41,16 TL’nin ardından kademeli olarak geriledi. Bunda firmanın %1.000 bedelli sermaye artırımına gidecek olmasının etkisi olduğu söylenebilir.

Sektörde satışlarını en fazla artıran diğer bir firma Fade Gıda. Dokuz aylık dönemde gelirini %65 artırarak 773 milyon TL’ye çıkardı. Ancak satışların maliyetindeki yüzde 118’lik yükseliş brüt kârı belirgin şekilde aşağı çekti. Net esas faaliyet kârı ise yüzde 29 geriledi. Mevcut fiyatı zirvesinin hayli gerisinde duruyor.

Burçelik Vana %86 ile sanayi sektöründe en fazla gelir kaybı yaşayan firma oldu. Hem esas faaliyetlerden hem de dönem sonunda zarar yazdı. Fiyatı ise spekülatif beklentilerle sert dalgalanmalar yaşıyor. Borsa Yönetimi 3 Aralık gününe kadar hissede volatil tedbirleri devreye aldı.

Gayrimenkul; somut varlık, enflasyon koruması, kira geliri, kredi kaldıracı, düşük volatilite. Zayıf likidite, gider, yer ve tekil risk, fırsat maliyeti.

Hisse senedi; yüksek getiri, likidite, çeşitlendirme, temettü, düşük eşik. Volatilite, davranışsal risk, makro bağımlılık, seçim riski, takip ihtiyacı.

Faizdeki yüksek seyir çiftçiye ihtiyacını erteletiyor. Büyük bir toparlanma beklenmemeli

Türk Traktör’ün yıl sonu beklentisi hakkında bilgi verebilir misiniz? / Yakup Bayoğlu

Yakup, dokuz aylık mali tablolara göre Türk Traktör hem iç hem dış pazarda belirgin bir daralma döneminden geçiyor. Toplam satışlarda %41’lik düşüş ve buna paralel kârlılıktaki gerileme, yılın ilk dokuz ayında zayıf talep koşullarının etkili olduğunu gösteriyor. Sektörde faizlerin yüksek seyri ve çiftçinin yatırıma yönelimindeki temkinli duruşu bu görünümü destekleyen başlıca unsurlar. Şirketin beklentisi yılın son çeyreğinde büyük bir toparlanmadan ziyade, mevcut daralma eğiliminin sınırlı düzeyde yumuşaması yönünde. Gelir kalemlerindeki sert düşüş nedeniyle yıl sonu kârlılığın artmasından ziyade ölçülü kalacağı anlaşılıyor.

Çerçeve sözleşmelerle bağladığı iş hacmi tutarı 4,5 milyar TL oldu. Tahsili 2026 yılına yayılacak

CW Enerji’nin iki seferde 4,5 milyar liralık satış yaptığı bilgisi gerçek mi? / Hakkı Tümer

Hakkı, CW Enerji iki ayrı açıklamayla 2026 boyunca geçerli olmak üzere toplam 4,5 milyar TL tutarında iki farklı çerçeve satış sözleşmesi imzaladığını belirtti. Ancak tutar tek seferde tahsil edilen bir satış olarak okunmamalı. Önümüzdeki yıl teslimatlarını kapsayan çerçeve anlaşmalarını ifade ediyor. Firmalar, varılan anlaşmayla ileriye dönük satış hacimlerini garanti altına alabilmekteler. Böylesi sözleşmelerde önemli nokta, tutarın sözleşmenin kapsadığı tüm dönemi ifade etmesidir. Bu nedenle 4,5 milyar TL’lik satış hacmi, 2025 yıl sonu gelir tablosuna yansımayacak. Aksine 2026 yılına yayılarak tahsilatlar gerçekleşecek.

YATIRIM FONLAR

GUH fonu yabancı teknoloji hisseleriyle %37 kazandırdı

Garanti Portföy’ün yönettiği Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu (GUH) istikrarlı büyüyor. Kasımda bir önceki aya göre gerilese de toplam 2,75 milyar TL büyüklüğe sahip. Portföyün %90,88’i yabancı hisselerde, %6,66’sı ters repoda ve %1,96’sı vadeli teminatlarda duruyor. 25 Kasım itibariyle 67,8 milyon TL para girişi olurken yatırımcı sayısı 28.157’ye yükseldi. Doluluk oranı %18,77, pazar payı %1,66 seviyesinde. GUH, küresel teknoloji şirketlerine odaklanıyor ve yüksek dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılara hitap ediyor. Geçtiğimiz nisandan bu yana yükseliyor. Son altı ayda %36,98 getiri üretirken, teknoloji temalı fonların %24,66 olan ortalama performansının üzerine çıktı. Yıllık %3 yönetim ücretiyle 62 fon arasında ortalama üstü duruyor. Teknoloji fonlarda ücret %1,75 ile %3,25 arası değişiyor.

TAHVİL

Garanti Filo, %39,98 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

Garanti Filo, 25.11.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %40, bileşik faizi ise %39,98 olarak belirlendi. 366 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan tahvil, 26.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %40,11 düzeyinde.

%40 YILLIK BASİT FAİZ

25 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,34 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Garanti Filo sunduğu %40 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 0,66 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSGFYHK2622 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SARKUYSAN

Gebze’de gri su projesini başlatıyorlar. Seneye devreye girerken 160 milyon TL’ye mal oluyor

Sarkuysan, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğini artırma hedefi kapsamında Gebze Gri Su Geri Kazanım Suyu Projesi’ni duyurdu. İSU Genel Müdürlüğü ve bölgedeki bir sanayi kuruluşuyla ortak yürütülen çalışmayla hayata geçiriliyor. Seneye devreye alınacak proje yaklaşık 160 milyon TL’ye mal olurken paydaşlarca finanse edilecek. Projeyle ilk etapta yıllık 1,3 milyon m2 arıtılmış su bölge kullanımına kazandırılacak. Sanayide gri su geri kazanımı, hem su temin güvenliğini artıran hem de üretim sürekliliğini koruyan bir uygulama biçimi olarak öne çıkıyor. Sarkuysan’ın yatırımı, şebeke suyuna bağımlılığını %80 azaltarak operasyonel devamlılığı güçlendirecek. Arıtılan suyun tarımda da kullanılabilir nitelikte olması, bölgesel ölçekte ek bir fayda sağlayacak.

KAPLAMİN AMBALAJ

Ortaklardan faizsiz ve vadesiz sermaye avansı sağladı. Toplam 215 milyon TL hesaba geçti

Kaplamin Ambalaj’ın iki büyük ortağı şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 215.000.000 TL tutarında faizsiz ve vadesiz sermaye avansı verdi. Her iki ortak tarafından 107,5 milyon TL’lik eşit ödeme şirket hesabına aktarıldığı belirtildi. Sermaye avansı uygulamaları, özellikle büyüme döneminde nakit ihtiyacı artan şirketlerde sıklıkla görülen bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Bu tür avanslar, borçlanma maliyetine katlanmadan işletme sermayesini güçlendirdiği için şirketin günlük faaliyetlerini ve hammadde tedarik sürecini rahatlatıyor. Kaplamin Ambalaj’ın ortaklarından aldığı destek, kısa vadede finansal esnekliğini artıran olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Faizsiz ve vadesiz yapı, şirketin üzerindeki likidite baskısını azaltacak.

VAKIF GMYO

Vakıf GMYO, Konak’taki VYenikonak projesinde yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 2022’de feshettiği sözleşmeye ilişkin hukuki süreci uzlaşmayla çözümledi. Böylece davalardan feragat edilirken yarım kalan inşaatı yüklenici, anahtar teslim tamamlayacak. Ayrıca paylaşım oranı Vakıf GMYO lehine olarak %30’dan %38’e yükseltildi. Payına düşen 4,4 milyar TL ise güvence amaçlı olarak yüklenici inşaat firmasından teminat mektubu alınmak suretiyle sulh protokolü imzalandı. Sulh anlaşması, uzun süren hukuki sürecin projeyi kilitleyen etkisini ortadan kaldırması açısından önemli. Gelir oranının artırılması ve gelirini güvenceye alan teminat, firmanın riskini azaltacak ve projenin yeniden aktif hale gelmesi portföy değerine olumlu yansıyacak.