Değeri 855 milyar TL, 1 trilyon ne zaman olur?

BIST Tüm Endeksi’ne dahil 551 şirketin piyasa değeri dağılımı, büyük ölçekli şirketlerin ağırlığını hissettiriyor. İlk 10 şirketin 329 milyar TL’nin üzerine çıktığı tabloda, dört şirket 440 milyar TL barajını aştı. Zirvede ise açık ara farkla 856 milyar TL’ye ulaşan tek bir şirket duruyor.

Listenin en küçük piyasa değeri 477 milyon TL’de kalırken tablo geniş aralığın çarpıcı bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Aselsan 856 milyar TL ile borsanın en değeri şirketi konumunda. Savunma sektörünün en önemli aktörü pozisyonundaki şirket, yıl içinde aldığı siparişlerle önündeki beş yılı programlamış görünüyor. Kapasitesini artırmak için yeni tesisi seneye haziranda devreye girecek. Hisse, eylülden bu yana kâr satışlarıyla gerilese de son bir yıldır yükselen bir ivmesi var. Eylülde fiyatı 222 TL’ye çıkarken piyasa değeri de 1 trilyon TL’yi aşmıştı. 183 fon hisseyi portföyünde tutuyor.

Garanti Bankası 596 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek ikinci firma konumunda bulunuyor. Ağustostan bu yana satıcıların daha etkin olduğu hissede son iki haftada artan bir talep söz konusu. Fiyattaki artış bankanın değerini yukarı yönlü destekliyor. Fonların ise paylarını azalttıkları gözleniyor.

İdealist GMYO, 477 milyon TL ile XUTUM içinde piyasa değeri en düşük şirket. Son iki yıl zarar açıkladı. Son paylaştığı dokuz aylık mali tablolarında da zarar sürüyor. Hissesi temmuzda bir hareketlenme yaşasa da devamı gelmedi ve satışlarla birlikte tekrar aşağı kaydı.

Hem Mersin düzcam yatırımı hem de mevcut borçların yeniden yapılanması için kredi aldı

Şişecam’ın yurt dışından aldığı hacimli krediyi nerede kullanacağını öğrenebilir miyim? / Emre Yaman

Emre, yurt dışı kredileri uzun vadeli ve uygun maliyetli görüldüğü noktada büyük ölçekli sanayi yatırımlarında tercih edilir. Bu yolla yatırımlar kadar mevcut kredilerin yeniden yapılanması da mümkün hale gelir. Şişecam’ın IFC’den sağladığı toplam 550 milyon euroluk uzun vadeli kaynağın iki işlevi bulunuyor. Kredi, hem Tarsus Düzcam Fabrikası yatırımının finansmanında hem de kısa vadeli işletme sermayesi kredilerinin yeniden yapılandırılmasında değerlendirilecek. İlk dilim olan 296 milyon euro ise kasımın ilk haftası çekildi. Alınan kredi, Şişecam’ın büyüme planlarını koruduğu ve yatırım temposunu yavaşlatmadığını gösteriyor.

İki yılda piyasadaki hisse sayısı ciddi miktarda arttı. Arada alım gelse de ortak satışları ağırlıkta

Reeder 70 liraları gören bir hisse olduğu halde ortakları neden 7 liralardan sattı?/ Selçuk Oral

Selçuk, Reeder’ın fiili dolaşım oranı Eylül 2023’te %22,63 iken şimdilerde %62,03’e yükselmiş durumda. Geride kalan iki yılda piyasaya ciddi miktarda hisse girmiş görünüyor. Ortaklar ara ara alım yapsa da daha yüksek hacimli satışların toplam arzı artırması, fiyatın yükselmesini teknik olarak zorlaştırıyor. Bu tür satışlar, her zaman olumsuz beklenti anlamına gelmeyebilir. Pay sahibi yapısının yeniden şekillendirilmesi, piyasa derinliği yaratma veya kişisel finansal planlama gibi farklı gerekçeleri olabilir. Ancak Reeder, geçtiğimiz yılı zararla kapatırken bu yılın dokuz ayında da satışlarını %46 düşürdü ve dönem sonunda yine zararda.

YATIRIM FONLARI

MMH fonu, bir yıldır yatayda ve dalgalı hareket ediyor

Aktif Portföy’ün BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (MMH), 117,3 milyon TL büyüklüğe sahip. Portföyün %97,99’u hisselerde, %1,48’i yatırım fonlarında, kalan kısmı ise nakit teminatlarda bulunuyor. Fona bir ay nakit girişi olurken ertesi ay çıkış yaşanıyor. Dalgalı seyrin nedeni fiyatın da dalgalı olmasıyla bağlantılı. Aralığın başında 1,6 milyon TL nakit çıkışı gözlenirken, yatırımcısı 1.398’e geriledi. MMH, BIST 30 Endeksini yüksek korelasyonla takip ediyor ve bu hisselere yönelen yatırımcıları hedefl iyor. Fonun son altı aylık getirisi %26,76 ile BIST 30 Endeksi’nin %15,22 yükselişinin üzerinde bir performans sergiledi. Aynı sürede hisse fonların ortalama getirisi %27,13 oldu. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle 207 fon arasında ortalama altı duruyor. Hisse fonlarda ücret %0,50 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

İş Bankası, %43,12 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

İş Bankası, 26 Kasım 2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %37,5, bileşik faiz oranı ise %43,12 olarak belirlendi. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı %9,35 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 01.12.2025, itfa tarihi ise 02.03.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,75 YILLIK FAİZ

1 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,41 seviyesinde bulunuyor. Bankanın verdiği %37,5 basit faiz oranı, TLREF’in 5,62 puan altında yer alıyor. Bankanın belirlediği oran, piyasa koşullarında kendisi için uygun bir oran olarak değerlendirilebilir. İhraç, bankanın kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTISB32614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZATA DENİZCİLİK

Beşiktaş Tersanesi’ne ait yüzer havuzu satın aldı. Büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek

Özata Denizcilik, büyüyen müşteri talebine yanıt vermek amacıyla Beşiktaş Tersanesi’ne ait yüzer havuzu 21 milyon dolara satın aldı. Yatırımın %20’si özkaynakla, %80’i ise 10 yıl vadeli ve ilk yılı anapara ödemesiz banka kredisiyle finanse edilecek. Şirket ayrıca iki gemi bakım onarım işinde toplam tutarın 1,8 milyon dolara çıkarak hizmetin tamamlandığını bildirdi. Tersanelerde yüzer havuz yatırımları, özellikle panamax sınıfı büyük tonajlı gemilere hizmet verebilme kapasitesini belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özata Denizcilik’in yüzer havuz alımı, şirketin ölçek büyütme sürecinde güçlü bir adım olarak değerlendirilebilir. Panamax segmentine yönelik artan kapasite, ciro ve kârlılık üzerinde orta ve uzun vadede destekleyici etki yaratması beklenmeli.

GÜBRE FABRİKALARI

Razi’nin satışıyla ilgili ihale sürecini sonlandırdı. Kararda teklifl erin yetersizliği etkili oldu

Gübre Fabrikaları, bağlı ortaklığı Razi’deki %48,88 hissesinin satışına yönelik ihale sürecini sonlandırdı. Mevcut teklifl eri değerlendirerek satışı gerçekleştirmeden süreci sona erdirdiğini duyurdu. İran’da faaliyet yürüten Razi, kimyevi gübre ve gübre hammaddeleri üretiyor. Şirketin satıştan vazgeçme kararı, mevcut piyasa konjonktüründe satışın uygun olmadığı yönünde bir değerlendirmeye işaret ediyor. Gübre Fabrikaları, Razi’nin aleyhine mahkemece hükmedilen 59,4 milyon dolar tutarındaki cezai yaptırım sürecinde ihale kararı almıştı. Ancak değişen koşullarla birlikte değerlendirmeler de farklılaşabilmekte. Bu çerçevede firma gerekçesini açıkça belirtmemekle birlikte teklifl eri yetersiz bulması nedeniyle satışı tamamladığı düşünülebilir.

ENERYA ENERJİ

Yozgat’taki altın sahasına ilişkin raporu paylaştı. Yaklaşık 927 bin ons altın potansiyeli var

Enerya Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat Sarıkaya’daki ruhsat sahasına ilişkin UMREK raporunu paylaştı. Yaklaşık 41,18 milyon ton potansiyel cevher ve 926.791 ons altın hesaplandığı belirtildi. Potansiyelin bugünkü karşılığı yaklaşık 4 milyar dolara denk geliyor. Altın madenciliğinde UMREK standartları, uluslararası kabul görüyor. Rapor, sondaj yoğunluğunun sınırlı olduğu sahalarda jeolojik modelin erken aşama potansiyelini ortaya koyuyor. Bu aşama, daha yoğun sondaj ve model geliştirme süreçlerine temel oluşturuyor. Arama çalışmaları ilerledikçe kaynak rezerv sınıfl andırması netleşir ve yatırım fizibiliteleri daha sağlıklı yapılabilir. Rapor, sahada anlamlı bir potansiyele işaret etse de henüz erken aşamada olduğu not edilmeli.