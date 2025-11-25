10 hissede net satış 4 hissede sınırlı alım

13–20 Kasım arasında yabancılar ağırlıklı satış yönlü hareket etti. Paylarını 10 hissede 3,09 puan ve üzeri azaltırken, en sert düşüş 9,40 puanı buldu. Aynı sürede 4 hissede belirgin artış görülse de en yüksek artış 2,64 puanda kaldı.

Borsanın pozitif bölgede hareket ettiği geçtiğimiz hafta, yabancıların satış eğilimi öne çıktı. 13–20 Kasım tarihleri arasında yabancılar belirgin biçimde satış yönlü işlemlerde bulunurken 10 hissede paylarını 3,09 puanın üzerinde azalttılar. En kuvvetli düşüş 9,40 puana kadar vardı. Buna karşılık 2 puanın üzerinde yalnızca 4 hissede paylarını artırdılar. En yüksek artışın 2,64 puanda kalması alımlarda pek de istekli olmadıklarını göstermesi açısından öne çıktı.

Paylarını azalttılar

Yabancılar, 13–20 Kasım tarihleri arasında Onur Teknoloji hissesinde paylarını 9,40 puan düşürerek %7,54’e geriletti. Mayıs 2024’ten bu yana borsada işlem gören hisse, geçen sürede dalgalı bir seyir izledi. Son olarak eylülde en yüksek 94,55 TL’yi görse de satış baskısı daha belirgin. Bilançosunu açıkladığı 10 Kasım’dan bu yana düşüş ivmesi arttı. Şirket dokuz aylıkta gelirini %18 artırsa da dönem sonu kârını %71 düşürdü.

Yabancıların 7,16 puanla en fazla satış yaptıkları diğer hisse Manas Enerji oldu. Kasımın ilk yarısında hızlı fiyat artışı gerçekleştiren hisse, gelen satışların da etkisiyle üçüncü haftada hızlı geriledi. Dokuz aylık dönemde satışları %33 büyürken esas faaliyetlerinden zarara döndü. Dönem sonunda ise 211,3 milyon TL ile zararını büyüttü.

Paylarını artırdılar

Alım yönünde fazla istekli görünmeyen yabancılar, 2,64 puanla en fazla pay artışını Ditaş Doğan hissesinde geçekleştirdi. Hisse, geçtiğimiz mayıstan bu yana arada kâr realizasyonu olsa da artan taleple birlikte yükseliyor.

ZEYNEP'E SOR

İNOVASYON MU, GELENEK Mİ?

İnovasyon; büyüme motoru, rekabet üstünlüğü, verimlilik, yetenek çekimi, gelecek uyumu. Belirsizlik, maliyet, kültürel direnç, zaman, hata riski.

Gelenek; güven, kültürel bağ, düşük risk, kolay kabul, süreklilik. Durağanlık, fırsat kaçırma, verim kaybı, algı riski, uzanım sınırı.

Ekimde geri alım kararı verdi. Yapılan sınırlı işlemler fi yatın etkilenmemesinde belirleyici

Enerya Enerji’de geri alım olduğu halde fiyatın eylülün altında kalması normal mi? /Mert Şah

Mert, Bir şirketin geri alım yapması her zaman fiyatın kısa sürede yukarı yönlü tepki vereceği anlamına gelmez. Enerya’nın eylülde en yüksek 11,93 TL’yi test etmesi ve sonrasında gerileyerek yataya dönmesi, geri alımın varlığına rağmen piyasanın şirketi daha geniş bir çerçevede değerlendirdiğini düşündürüyor. Neticede hisselerde fiyat oluşumu yatırımcı davranışı, sektör beklentisi ve genel risk iştahıyla birlikte şekilleniyor. Ekim ayında geri alım kararı veren firma, 200 milyon TL fon ayırırken bugüne kadar 16,9 milyon TL’sini kullandı. Son alım 14 Kasım olurken yatırımcıların 17 Kasım’dan itibaren hisseye yöneliminin arttığı gözleniyor.

İştiraki Razi’nin ihale süreci tamamlandı ama yönetimin değerlendirmesi henüz devam ediyor

Gübretaş’ın iştiraki Razi’yi sattığı söylentisi doğru mu? / İbrahim Taş

İbrahim, Gübre Fabrikaları’nın %48,88 oranındaki iştiraki Razi’nin satıldığına yönelik haberler ara ara gündeme geliyor. Ancak firma her defasında bu haberlerin doğru olmadığını belirtiyor. Son olarak 30 Ekim günü konuyla ilgili açıklama geldi. Bu itibarla açık artırma süreci tamamlanmış olsa da sonuçlanması için gerekli olan Yönetim Kurulu değerlendirmesinin devam ettiği vurgulanıyor. Mevcut durumda satışın tamamlandığına ilişkin bir doğrulama bulunmuyor. İştirak satışları kimi zaman uzun ve aşamalı süreçleri gerektirebiliyor. Açıklamalar da aşamaların sonunda paylaşılıyor. Firma dokuz aylık dönemde zarardan 4 milyar TL kâra döndü.

YATIRIM FONLARI

NKC fonu henüz yeni ama endeksin bir miktar üstü

Neo Portföy’ün İkinci Hisse Senedi Fonu (NKC), 297 milyon TL büyüklüğe ulaştı ve önceki aylara göre büyüdü. Portföyün %94,73’ü hisse senetlerinde, %5,27’si diğer fon paylarında. Kasımda fona 24,2 milyon TL nakit girişi gerçekleşirken yatırımcı sayısı 1.172’ye çıktı. Doluluk oranı %5,73 seviyesinde. Ölçek büyürken akımların istikrarlı olduğu görülüyor. Ağustos ayında işlem görmeye başlayan fon, ağırlıklı olarak borsa şirketlerine yatırım yapıyor. Portföyünde GLYHO, INDES, TOASO, YKBNK ve ISMEN hissesi bulunuyor. Yüksek risk seviyesi (6) ile daha agresif yatırımcı profiline hitap ediyor. Son bir aydaki yükseliş %4,81 seviyesinde gerçekleşirken, aynı sürede BIST 100 Endeks %4,35 arttı. Yıllık %2,80 yönetim ücreti 206 fon arasında ortalama üstü duruyor. Hisse fonlarda ücret %0,50 ile %3,55 arası değişiyor.

TAHVİL

Koç Finansman, %38,96 bileşik faizle 900 milyon TL borçlandı

Koç Finansman, 21.11.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 900.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faiz oranı %40, bileşik faiz oranı ise %38,96 olarak belirlendi. 420 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan tahvil, 15.01.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %46,03 düzeyinde.

%40 YILLIK BASİT FAİZ

21 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,33 seviyesinde bulunuyor. Koç Finansman’ın sunduğu %40 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 0,67 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSKCTF12719 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DEVA HOLDİNG

Kartepe tesisleri için Haziran 2028’e kadar geçerli teşvik belgesi aldı. Tutar 382 milyon TL

Deva Holding, Kocaeli Kartepe’deki üretim tesislerine yapılacak tevsi ve modernizasyon yatırımları için, toplam 381.802.221 TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldı. Belge, 26 Haziran 2028’e kadar geçerli olurken, yatırım sürecinin geniş bir teşvik setiyle destekleneceği belirtildi. İlaç sanayinde modernizasyon ve kapasite artırımı yatırımları, üretim hatlarının yenilenmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası regülasyonlara uyum açısından önemli. Yatırım teşvik belgeleri ise vergi indirimi, KDV istisnası ve muafiyet gibi kalemlerle firmaların yatırım maliyetini düşürerek rekabet gücünü artırıyor. Deva Holding’in aldığı teşvik, şirketin üretim altyapısını güçlendirme kararlılığını işaret ediyor. Vergi avantajları yatırımın yükünü azaltacak.

ASCE GMYO

Başakşehir’deki arsasıyla ilgili anlaşmaya vardı. Geliştirilecek projeden %40 pay alacak

Asce GMYO, Başakşehir’de bulunan 107.369 m2 büyüklüğündeki arsası için Asce Teknik Yapı ile arsa payı karşılığı anlaşmaya vardı. Paylaşım oranına göre inşaat firması %60, arsa sahibi olan Asce GMYO ise projeden %40 pay alacak. Arsa payı karşılığı geliştirme modeli, gayrimenkul piyasasında sermaye kullanımını azaltarak büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesini sağlayan bir yöntem olarak sıklıkla kullanılıyor. Bu modelde yüklenici firma inşaatı üstlenirken, arsa sahibi proje bitiminde belirlenen oranda bağımsız bölümlere sahip oluyor. Asce GMYO’nun bu anlaşması, şirketin portföyündeki büyük bir taşınmazı geliştirme sürecine taşıması açısından önemli. %40’lık pay, projenin ölçeğine bağlı olarak ilerleyen dönemde güçlü bir varlık değerine dönüşmesi bekleniyor.

MİA TEKNOLOJİ

Kırgızistan’da 4,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. İlk faz sipariş geldi. Süreç hızlı işliyor

Mia Teknoloji, Kırgızistan’da devlet ortaklığı bulunan enerji firmasıyla 4,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Varılan anlaşma; enerji sahaları güvenlik teknolojileri, yapay zekâ destekli maden ve petrol sahası yönetim çözümleri gibi alanlarda hizmet verilmesini kapsıyor. Sözleşmenin ilk aşaması olarak 310.000 dolarlık ilk sipariş alındı. Enerji sahalarında güvenlik ve izleme sistemleri, yüksek riskli operasyonların sürdürülebilirliği açısından önemli. Yapay zekâ destekli yönetim teknolojileri ise üretim verimliliğini artırmak, saha güvenliğini gerçek zamanlı iyileştirmek ve olası arızaları öngörmek için kullanılıyor. Bu tür çözümler maliyetleri düşürmekte. İlk faz siparişinin erken gelmesi de projenin takviminin hızlı işleyeceğine işaret ediyor.