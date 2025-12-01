Haftanın gücü 6 hissede en yükseği %45’i geçti

Borsa satış ağırlıklı bir haftayı geride bıraktı. BIST Tüm Endeksi, %1,21’lik kayıpla haftayı kapatırken sınırlı sayıda hisse yükseliş tarafında yer aldı. Endekste 118 hisse yükselen bir performans sergiledi. Altı hisse %20’nin üzerinde prim yaptı. Listenin ilk sırasında yer alanın yükselişi %45’in üzerinde gerçekleşti. 429 hissenin gerilediği hafta boyunca en yüksek kayıp %39’a vardı.

Gündoğdu Gıda’ya son iki haftadır yoğun talep var. Hisse, 17 Kasım günü en düşük 79,55 TL’yi görürken 28 Kasım’da en yüksek 176 TL’ye kadar çıktı ve haftalık yükselişi %45,80 oldu. Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %37, esas faaliyet kârını ise %65 düşürdü. Dönem sonunu 61,6 milyon TL zararla kapattı. Mali yapıdaki zayıf seyre rağmen Pusula Portföy ve Pardus Portföy’ün yönettiği fonların alımları dikkat çekti.

Çelik Halat %29,95 ile haftanın en fazla kazandıran ikinci hissesi oldu. Dört gün tavan serisi ile hareket etti. Son işlem günündeki tavandan gelen güçlü satışlarla tavan çözüldü. Şirket, kasımın ilk haftası savunma sanayisine yönelik faaliyetlerini güçlendirebilmek adına sektörel iş birliklerine ilişkin girişimlerini paylaştı.

Geçtiğimiz hafta en yüksek kayıp %38,70 ile Borlease Otomotiv’de yaşandı. 3 Kasım günü 33,16 TL’yi test eden hisse, sert düşüşün ardından şimdilerde 5,37 TL’den işlem görüyor. Yaşanan sert kayba rağmen büyük ortak Bor Holding 6,58 - 8,10 TL fiyat aralığında satış yaparak payını 62,55’ten 59,88’e düşürdü.

Tahmin; yön duygusu, proaktiflik, erken fırsat, stratejik avantaj, senaryo üretimi. Belirsizlik, yanılma riski, aşırı güven, zamanlama hatası, sezgisellik. Veri; gerçeklik tabanı, tekrarlanabilirlik, güvenilirlik, risk kontrolü, şeffaflık. Gecikme, yorum hatası, kör nokta, aşırı analiz, yanılgı.

Bu yıl da temettü vermiyor. Borsaya geldiğinden bu yana sadece bir kez kâr payı ödedi

Odaş’ın aralıkta yapacağı genel kurulda temettü verme ihtimali olabilir mi?/Zafer Demir

Zafer, firmaların temettü kararı, mali tablolarında dağıtılabilir kâr oluşması halinde gündeme gelir. Bir şirket, kâr üretmediği taktirde temettü ödemesi de beklenmemeli. Neticede firmalar varsa öncelikle geçmiş yıl zararlarının kapatıp ardından yedeklerini ayırır ve sonrasında kalan tutarı kâr payı olarak dağıtmayı gündeme alırlar. Odaş ise 2024 faaliyet döneminde zarar açıkladı ve dağıtılabilir bir kârı söz konusu değil. Borsaya geldiği günden bu yana sadece 2015 yılında temettü ödeyen firmanın, 17 Aralık günü yapacağı genel kurulunda temettü kararı çıkması beklenmemeli. Odaş, dokuz aylık faaliyet döneminde 255 milyon TL zarar yazdı.

Kenya’daki firmayı dolaylı iştiraki üzerinden satın alıyor. Devir için yasal izinler bekleniyor

Çelebi’nin Kenya’da gerçekleştirdiği şirket alma işi sonuçlandı mı?/Tamer Uygun

Tamer, uluslararası satın almalar, havacılık sektöründe hizmet ağını genişletirken büyümeyi hızlandırabilmektedir. Bu çerçevede stratejik bir konumda faaliyet gösteren bir yer hizmetleri veya kargo şirketinin satın alınması, gelir çeşitliliğine olanak tanır. Çelebi’nin dolaylı bağlı iştiraki Kenya’nın Nairobi kentinde Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda faaliyet gösteren Transglobal Cargo’yu 40,1 milyon dolar bedelle almak için anlaşmaya vardı. Resmi makamlardan gerekli izinlerin alınarak devir işlemlerin 31 Ocak 2026’ya kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu itibarla anlaşma imzalansa da henüz kapanış tamamlanmadı.

FYD fonuna kasımda nakit gelirken yatırımcı azaldı

QNB Portföy’ün Birinci Hisse Senedi Fonu (FYD), iki aylık küçülmenin ardından kasımda 3,3 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Portföyün %95,78’i hisselerden oluşurken, geri kalan bölüm tersrepo ve teminatlarda. Üç aylık nakit çıkışının ardından kasımda 243,5 milyon TL giriş oldu. Güçlü akım, yatırımcı sayısının azalarak 6.148’e düşmesiyle örtüşmüyor. Yatırımcı sayında kademeli azalma yaşanırken kasımda nakit girişi söz konusu. Doluluk oranı %34,24 olan FYD, Temmuz 2024’ten bu yana yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Portföyünde ağırlıklı olarak AKBNK, TAVHL, SAHOL, YKBNK ve TUPRS hisseleri yer alıyor. Son altı aylık getirisi %21,26 ile hisse fonların ortalaması %27,13’ün altında kaldı. Yıllık %2,74 yönetim ücretiyle 207 fon arasında ortalama üstü duruyor. Hisse fonlarda ücret %0,50 ile %3,55 arası değişiyor.

Atılım Faktoring, %45,71 bileşik faizle 14,4 milyon TL borçlandı

Atılım Faktoring, 28.11.2025 vade tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 14.350.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41,5, bileşik faizi ise %45,71 olarak belirlendi. 186 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.06.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %21,15 düzeyinde. 28 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,38 seviyesinde bulunuyor.

Buna göre Atılım Faktoring verdiği %41,5 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 2,12 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFATFK62616 ISIN kodu ile işlem görecek.

Körfez’de 5 ülkeye ulaştı. Katar’da ilk mağazasını açtı. En büyük metrekareli mağaza oldu

Koton, Körfez bölgesindeki genişleme planı doğrultusunda Katar pazarına resmen giriş yaptı. Doha Mall’da 952 m2 büyüklüğünde ilk kurumsal mağazasını açtı. Mağaza, şirketin Körfez bölgesindeki en büyük metrekareli satış alanı oldu. Katar’ın eklenmesiyle Koton’un Körfez’de fiziksel varlığı 5 ülkeye çıkarken, faaliyet gösterdiği ülke sayısı da 35’e yükseldi. Hazır giyim perakendecileri için Körfez ülkeleri, genç nüfusun yoğunluğu, yüksek alım gücü ve alışveriş merkezlerinin güçlü konumu nedeniyle büyüme açısından önemli pazarlar arasında yer alıyor. Bölgede fiziksel mağaza açılışları hem marka görünürlüğünü artırıyor hem de hızlı tüketim eğilimlerine uygun bir satış ortamı sağlıyor. Çoklu ülke varlığı, ölçek ekonomisi ve tedarik zinciri yönetiminde de avantaj yaratıyor.

Bir yanda Kırgızistan’daki medikal merkezini açtı, diğer tarafta GES projesini devreye aldı

Lokman Hekim, Bişkek’te kurduğu Lokman Hekim Medical Center’ın açılışını gerçekleştirerek hasta kabulüne başladı. Merkez özellikle onkolojik tanı süreçlerine odaklanarak ülkedeki önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamayı hedefl iyor. Şirket ayrıca Eskişehir’deki 11,2 MW kapasiteli GES yatırımının kabul süreçlerini de tamamlayarak santrali faaliyete geçirdi. Lokman Hekim’in aynı süreçte hem sağlık hizmetleri alanında uluslararası bir açılım yapması hem de enerji maliyetlerini azaltacak bir GES projesini devreye alması, uzun vadeli büyüme çizgisini destekleyen önemli bir tablo ortaya koyuyor. Medikal merkezin sunduğu hizmetler bölgesel görünürlüğü artırırken, GES yatırımı şirketin operasyonel giderlerini düşürerek kârlılık perspektifini olumlu yönde destekleyecek.

Gelirini büyütüyor. Farklı fi rmalarla 218 milyon liralık panel satışı sözleşmesi imzaladı

Kalyon Güneş, yurtiçinde farklı şirketlerle güneş paneli satışına yönelik toplam 218.323.211 TL tutarında sözleşme imzaladı. Panellerin tesliminin ve gelir etkisinin 2025 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor. Güneş paneli satışları, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla arttığı ülkemizde güçlü bir talep alanı oluşturuyor. Sanayi tesisleri, tarımsal işletmeler ve ticari çatı projeleri talebin önemli ayağını oluştururken, toplu satış sözleşmeleri üreticiler için kapasite planlamasında öngörülebilirlik sağlıyor. Geniş ölçekli siparişler, panel üreticilerinin yıl boyu hatlarını yüksek kullanım oranıyla çalıştırmalarına imkân veriyor. Kalyon Güneş’in imzaladığı toplam 218 milyon TL’lik sözleşme, 2024 yılı cirosunun yaklaşık %2,98’ine denk geliyor.