  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı
Takip Et

Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 10.923,58 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 düşerken, holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,64 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri düşüş yönlü hareketlerde destek konumunda, 11.000 ve 11.100 puan seviyeleri de yükselişte kritik direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda karışık görünüm

Küresel piyasalar, ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle karışık bir görünüm izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. 

Hisse başı kârı 751 TL ama hiç gören olmadıHisse başı kârı 751 TL ama hiç gören olmadı
Büyüme verilerine yıllıklandırılmış bakmak bazen soru işareti doğurabilirBüyüme verilerine yıllıklandırılmış bakmak bazen soru işareti doğurabilir
Kasım enflasyonu ve faiz indirimleriKasım enflasyonu ve faiz indirimleriEkonomi

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
Zeray GYO kişi başı kaç lot düşer? Zeray Gayrimenkul lot fiyatı kaç TL?
Zeray GYO kişi başı kaç lot düşer? Zeray Gayrimenkul lot fiyatı kaç TL?
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
New York borsası güne yükselişle başladı
New York borsası güne yükselişle başladı
Yabancıdan 5 ayın en güçlü tahvil alımı
Yabancıdan 5 ayın en güçlü tahvil alımı