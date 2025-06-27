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İstanbul merkezli dev operasyon! İthalat ve ihracat verileri satan şebeke yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, gümrük müdürlüğü çalışanlarının gizli ithalat-ihracat verilerini para karşılığı sızdırdığı ve bu verilerin sosyal medya ile internet sitelerinde satıldığı ortaya çıktı. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İstanbul merkezli dev operasyon! İthalat ve ihracat verileri satan şebeke yakalandı
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Ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerini illegal yollarla satan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Gümrük çalışanları para karşılığı verileri sattı

İstanbul merkezli 7 ilde ticari sırları, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini para karşılığı verdiği tespit edilen gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ticari sır niteliğinde bilgileri içeriyor

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Ticaret Bakanlığı’nın kullandığı sistemler üzerinde, "ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği tespit edilen gümrük müdürlüğü çalışanları ile bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden satan" 10 şüpheli tespit edildi.

Gümrük verilerini sızdıranlara 7 ilde baskın

Polis ekipleri harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, belirlenen 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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