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Ekonomiye güven mayısta 'sınırlı' yükseldi

Ekonomik güven endeksi, mayısta 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında yükselerek 96,71 oldu.

Haber Merkezi
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Ekonomiye güven mayısta 'sınırlı' yükseldi
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Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

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