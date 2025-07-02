  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Cevdet Yılmaz: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz
Takip Et

Cevdet Yılmaz: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayında ihracatın 267 milyar dolarla tarihi rekora ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cevdet Yılmaz: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziran ayında ihracatın 267 milyar dolarla tarihi rekora ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"İhracat yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar oldu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Yıllıklandırılmış ihracat tarihin en yüksek seviyesine ulaştı"

Yıllıklandırılmış ihracatın da 267 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra küresel ticarette yaşanan belirsizlik ve zorlu koşullara rağmen yüksek katma değeri, inovasyonu ve rekabetçiliği odağına alan ihracat politikalarımız sayesinde 2025 yılının ilk yarısında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

Dış ticaret açığında yüzde 38,8 artışDış ticaret açığında yüzde 38,8 artışEkonomi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdırCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdırEkonomi
Ekonomi
İBB açıkladı: Gürültü nedeniyle 47 işletmeye 10 milyon TL ceza kesildi
İBB açıkladı: Gürültü nedeniyle 47 işletmeye 10 milyon TL ceza kesildi
Bankacılık sektörünün kârı 326,5 milyar lira
Bankacılık sektörünün kârı 326,5 milyar lira
Bakan Şimşek'ten CDS mesajı: Finansal koşulların daha da iyileşmesini bekliyoruz
Bakan Şimşek'ten CDS mesajı: Finansal koşulların daha da iyileşmesini bekliyoruz
İstanbul, dünya borsalarını ağırlayacak! Küresel gelişmeler masada
İstanbul, dünya borsalarını ağırlayacak! Küresel gelişmeler masada
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdır
Türkiye’nin en büyük iki bankasından faiz tahmini
Türkiye’nin en büyük iki bankasından faiz tahmini
Gümrük verilerini sızdıranlara operasyon: 10 şüpheli gözaltında

Ihracat Haberleri

Gümrük verilerini sızdıranlara operasyon: 10 şüpheli gözaltında
Bu konularda ilginizi çekebilir
ihracat