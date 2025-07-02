Cevdet Yılmaz: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haziran ayında ihracatın 267 milyar dolarla tarihi rekora ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"İhracat yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar oldu"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

"Yıllıklandırılmış ihracat tarihin en yüksek seviyesine ulaştı"

Yıllıklandırılmış ihracatın da 267 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra küresel ticarette yaşanan belirsizlik ve zorlu koşullara rağmen yüksek katma değeri, inovasyonu ve rekabetçiliği odağına alan ihracat politikalarımız sayesinde 2025 yılının ilk yarısında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."