Dış ticaret açığında yüzde 38,8 artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. "Haziranda ihracatımız yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında 6 ayın 5'inde ihracatımızda artış oldu" şeklinde belirten Bakan Bolat, "Son 12 ayda 267 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdık" dedi.

Haziranda ithalatın yüzde 15,3 artışla 28,7 milyar dolar olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 39 artarak 8,2 milyar dolar oldu" şeklinde ifade etti.

Ocak-Haziran döneminde ise ihracat yüzde 4,1 oranında artışla 131 milyar 440 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 oranında artışla 180 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 8,0 oranında artarak 20 milyar 537 milyon dolar, ithalat, yüzde 15,3 oranında artarak 28 milyar 708 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 12,1 oranında artarak 49 milyar 245 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 4,1 oranında artarak 131 milyar 440 milyon dolar, ithalat, yüzde 7,2 oranında artarak 180 milyar 869 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5,9 oranında artarak 312 milyar 309 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 4,8 puan azalarak yüzde 71,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,6 puan azalarak yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,8 puan azalarak yüzde 84,1 olarak gerçekleşti."