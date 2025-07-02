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Bakan Bolat duyurdu! Schengen vizesinde yeni dönem: Eşik sistemi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen üst düzey ticaret diyaloğunda vize süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Bolat, özellikle iş insanları ve taşımacılar gibi belirli meslek grupları için "çok girişli ve uzun süreli vize" imkanı sağlayacak "yeni bir eşik sistemi" üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat duyurdu! Schengen vizesinde yeni dönem: Eşik sistemi geliyor
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Ankara'da düzenlenen "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı"nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maroš Šefčovič bir araya geldi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Bolat, bu görüşmelerin Türkiye-AB ilişkilerine "stratejik bir derinlik" kazandırdığını ifade etti.

Bakan Bolat, "Taraflar arasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Özellikle ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması konularında mutabakat sağlandı" açıklamasını yaptı.

"Gümrük Birliği Türk sanayisine katkı sağladı"

Toplantıda A.TR belgelerinin elektronik ortamda tanınması, TAREKS sistemi üzerinden iş birliği, gözetim uygulamaları ve yeşil-dijital dönüşüm süreçlerinin ortak yürütülmesi gibi konular ele alındı. Bolat, Gümrük Birliği’nin Türk sanayisine katkı sağladığını belirterek, “Bu yapı sayesinde Türkiye’nin sanayi altyapısı güçlendi, ürünlerimizin rekabet gücü arttı” dedi.

Vize serbestisi masaya yatırıldı

En dikkat çekici başlıklardan biri ise vize serbestisi oldu. Bolat, AB tarafına Türkiye'nin beklentilerini net şekilde ilettiklerini belirtti. Özellikle iş insanları, taşımacılar, teknik uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler için kolaylaştırılmış vize uygulamalarının hayata geçirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Bolat, “Gümrük Birliği ile mallar serbestçe dolaşırken, insanlar için halen ciddi engeller mevcut. Bu durum artık sürdürülemez” dedi.

“Yeni bir eşik sistemiyle vize işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor"

Bakan Bolat, Brüksel’den vize süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin olumlu sinyaller alındığını da paylaştı. “Yeni bir eşik sistemiyle vize işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yakın zamanda somut adımlar atılacak” diyen Bolat, asıl beklentilerinin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin anlaşmalar çerçevesinde tam anlamıyla hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

"Süreci daha ileri taşımak için somut adımlar atma zamanı”

Toplantının sonunda Bolat, Türkiye ile AB arasında ticaret ve insan hareketliliğini kapsayan engellerin kaldırılmasının her iki taraf için ortak ekonomik çıkarlar açısından zorunlu hale geldiğini söyledi. “Yeşil mutabakat, dijital dönüşüm ve küresel tedarik zincirlerinde iş birliği potansiyelimiz büyük. Şimdi bu süreci daha ileri taşımak için somut adımlar atma zamanı” dedi.

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