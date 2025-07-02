Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdır

Maruf BUZCUGİL



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İlettim Başkanı Fahrettin Altun, Çin-Türkiye Medya Forumu’nda İsrail’e yönelik sert mesajlar verdi. Altun, “Katil Netanyahu hükümeti, bir yandan Gazze’de soykırıma kesintisiz devam ederken, Lübnan, Suriye, Yemen ve Irak gibi bölge ülkelerini hedef alıyor. İsrail bir an evvel durdurulmalıdır” dedi.

Altun, İsrail’in istilacı ve işgalci politikalarla tüm dünyanın huzuru ve güvenliği için bir tehdit haline geldiğini belirterek. Türkiye’nin İsrail’e her platformda en yüksek tepkiyi gösteren ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Altun, Çin-Türkiye Medya Forumu’nda İsrail ile ilgili şunları söyledi:

“Son olarak İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve 12 gün boyunca dünyayı diken üstünde tutan çatışmalar şunu bir kez daha göstermiştir ki; İsrail bir an evvel durdurulmalıdır. Fakat ne yazık ki, sözüm ona dünya siyasetine yön veren devletlerin çoğu İsrail’i durdurmak bir yana, Netanyahu yönetimini destekleyerek dünya barışını baltalamaktadır. Bu tablo mevcut küresel sistemin ne denli başarısız olduğunun sarih bir göstergesidir. Barışı tesis etmek gayesiyle kurulan uluslararası kuruluşlar yetersiz olmuş, uluslararası sözleşmeler kadük kalmıştır. Dünyanın barışı ve huzuru için hakikati ve adaleti merkezine alan bir anlayışın küresel çapta hâkim kılınması zaruridir.”

“Dezenformasyon ve algı operasyonları küresel sorun”

İletişim Başkanı Altun, dezenformasyon ve algı operasyonlarının artık küresel sorun haline geldiğini belirtti ve “Dezenformasyona karşı dayanıklı, 8 milyar insanın sesini duyurabildiği küresel bir medya yapısı, dünya barışı için olmazsa olmazdır” mesajı verdi. Altun, “dezenformasyon, algı operasyonları, yapay içerik manipülasyonu ve dijital kutuplaşma gibi tehditler, sadece bir ülkenin ya da bir bölgenin değil, küresel kamunun ortak sorunudur. Bugün bilgiye erişim hızlanmış, ancak bilginin güvenilirliği azalmıştır. Bir içeriğin viral hale gelme hızı, onun doğru olup olmadığından daha fazla önem taşır hale gelmiştir. Bu durum, kamuoyunun sağlıklı biçimde oluşmasını, toplumların ortak akıl geliştirmesini zorlaştırmaktadır.”

Çin Büyükelçisi Jiang: “Türkiye’de Çin dostları endişeli”

Çin-Türkiye Medya Forumu’nda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin ve Tükiye’de halkların birbirlerini daha iyi tanımaları gerektiğini, bunun için medyaya önemli görev düştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimden bu yana geçen altı ayda Türk medya dostlarımla yakın etkileşimler sürdürdüm ve Çin-Türkiye dostluğunun halkın kalbinde derin köklere sahip olduğunu gerçekten fark ettim. Herkes Çin ve Çin-Türkiye ilişkileri konusunda çok endişeli. Ancak aynı zamanda, iki tarafın birbirlerini anlamaları yeterince kapsamlı, derinlemesine ve doğrudan değil bana göre. Bazen sapmalar ve yanlış anlamalar bile oluyor. Çin'i ziyaret eden birçok Türk arkadaşım, gördüğüm Çin, medyadan öğrendiğim Çin'den tamamen farklı diyor ve bazı Çinlilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürü hakkında fazla bir şey bilmediğini söylüyor.”

Medya Forumu’daTürkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ve medya iş birliğinin derinleştirilmesi için önerilerde bulunulmasını umduğunu belirten Jiang, “Herkesi Çin'in çeşitli bölgelerini ziyaret etmeye, gerçek ve üç boyutlu Çin'i deneyimlemeye ve nesnel olarak raporlamaya ve Çin ile Türkiye arasındaki dostça alışverişleri ve iş birliğini teşvik etmede köprü rolü oynamaya davet ediyoruz” diye konuştu.