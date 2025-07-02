İTO enflasyon endeksini revize etti: Nisan yükseldi, mayıs düştü

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın başından itibaren açıklamaya başladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde geri dönük revizyon yaptı. Güncelleme sonucunda nisan ayı enflasyonu yukarı yönlü, mayıs ayı verileri ise aşağı yönlü değiştirildi.

İTO, bu etkilerin ortalamaya yansımasının sınırlı kaldığını ve genel enlasyon eğilimi üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığını kaydetti.

Açıklamada iki nedenle kalibrasyon ve güncelleme yapıldı

"İlk olarak, kayısı, kiraz ve şeftali gibi mevsimsel özellikler gösteren ürün kalemlerinin baz yıl ile indekslenmesi sürecine ilişkin indeksin yazılım ayağında bazı iyileştirmeler yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Ikinci olarak ise, indeksi oluşturan kalemlerin geçmiş değerleri arasında yüksek seyreden ve farklılaşan enlasyon eğilimlerinin, bazı kalemlerin indeks hesaplamalarında diğer kalemleri belli oranda baskılamasına neden olduğu ve bunun düşük de olsa belli etkilere yol açtığı görülmüştür.

Don felaketlerinin etkisi

Eski tüketim sepetine kıyasla yenilenen sepette mevsimselliğe konu olan mal sayısının artması ve ülkemizde bahar aylarında yaşanan don felaketlerinden kaynaklı olarak aydan aya yüksek fiyat geçişlerinin oluşması, mevsimsellik ve normalizasyona ilişkin kalibrasyon ve güncelleme ihtiyacının ortaya çıkması noktasında belirgin bir rol oynamıştır."