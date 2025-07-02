SSB Başkanı Haluk Görgün: Savunma sanayisinde 6 ayda 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Haziran ayı itibariyle savunma ve havacılık ihracatının gördüğü yeni zirveden memnuniyetini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vurguladı.

"Türk savunma sanayiini dünyanın dört bir yanında görünür kılıyoruz"

İhracatın, aylık, dönemlik ve yıllıklandırılmış bazda artış kaydettiğine işaret eden Görgün mesajında “Bu yükseliş, yalnızca bir istatistik değil; vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, ihracat stratejimiz doğrultusunda; İhracat yapan firma sayımızı artırıyor, ürün kompozisyonumuzu yüksek teknoloji lehine çeşitlendiriyoruz. Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte derinleşen uluslararası işbirlikleriyle Türk savunma sanayiini dünyanın dört bir yanında görünür kılıyoruz. Büyük ölçekli şirketlerimizden KOBİ’lere uzanan bir ekosistemi; sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim üçgeninde yeniden şekillendiriyoruz” ifadesine yer verdi. Sektörün, toplam ihracat içindeki payının yüzde 3’ler seviyesine geldiğini hatırlatan görgün, gelişimin süreceğini vurguladı.

Yıllıklandırılmış ihracat 7 milyar 454 milyon dolara ulaştı

TİM verilerine göre, savunma ve havacılık ürünleri ihracatı 2025 Haziran ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 10,4 artarak 622.9 milyon dolar oldu. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 25 artarak 3.6 milyar dolara; Haziran ayı itibariyle son 12 aylık ihracat ise bir önceki yıl aynı dönem kıyaslamasına göre yüzde 23,1 oranında artarak 7 milyar 454 milyon dolara ulaştı. 2024’ün tamamında savunma ve havacılık ihracatı 7 milyar 154 milyon dolar seviyesindeydi.