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SON DAKİKA... Bursa yine sallandı, İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Bursa dün de 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerle sallanmıştı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Bursa yine sallandı, İstanbul'da da hissedildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

Bursa dün de sallanmıştı

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremler İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti.

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